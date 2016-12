Skikrosařka Kučerová závod v Innichenu po pádu nedokončila

Pro sedmadvacetiletou reprezentantku, kterou v uplynulých dnech trápily žaludeční problémy a teplota, tak zůstalo nejlepším umístěním v sezoně středeční 15. místo rovněž z Innichenu.

Kučerová na sociální sítě napsala, že je po pádu v pořádku. „Fotku modrého zadku sem dávat nebudu. Takže jen info: Mám jen naražený zadek. Bylo to na blondýnu, jinak se to říct nedá. Dávala jsem pozor na Polku před sebou a né na to, kde jsem, a tlumení boule jsem jaksi nestihla,“ popsala kritický okamžik.

Z vítězství se radovala stejně jako ve středu Heidi Zacherová z Německa. Vedoucí žena SP Marielle Thompsonové z Kanady měla ve finále pád a skončila čtvrtá. Mezi muži si v italském zimním středisku zopakoval středeční triumf slovinský mistr světa Filip Flišar.