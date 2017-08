Basketbalisté jedou do Lotyšska i s talentem roku Puršlem

Dvacetiletý odchovanec Sparty měl v létě reprezentovat v týmu do 20 let, jenže kvůli zranění kotníku musel zůstat doma. Nyní už je zdravý, a tak si ho trenér Ronen Ginzburg přizval do týmu, aby jeden z největších podkošových talentů českého basketbalu poznal blíže především s výhledem do budoucna. Vyloučena ale není ani možnost, že by se Puršl probojoval do vybrané dvanáctky pro šampionát. To by ale musel být dodatečně dopsán na širší soupisku, na které zatím chybí.

„Když jsme viděli, že je na tom po zdravotní stránce velmi dobře, dohodli jsme se s trenérem Ginzburgem, že by bylo dobré ho pozvat, už jen proto, aby nasál atmosféru, protože by měl být za nějakých pět let budoucností národního týmu,“ řekl asistent trenéra Lubomír Růžička.

„Bylo to hodně nečekané. Svým způsobem jsem se necítil dobře vůči ostatním klukům, kteří už v přípravě makali dlouho, zatímco já tam nemohl být kvůli zranění kotníku. Snažím se ale ukázat, co ve mně je, a ostatní bude na trenéru Ginzburgovi,“ prohlásil Puršl v Mariánských Lázních, kde přebíral cenu pro nejlepšího mladého hráče.

„To ocenění mě moc potěšilo, protože jsem si nebyl jistý, jak moc mě tady lidé znají, když jsem teď pět let působil ve Španělsku,“ dodal.

Ze Zaragozy se vrací do české ligy. Dohodl se na angažmá ve Svitavách, kde bude svěřencem reprezentačního asistenta Růžičky.

„Bylo to těžké rozhodování, ale ve dvaceti letech je nejdůležitější hodně hrát. A za první tým Zaragozy by to asi nebylo a v rezervě není taková kvalita. Domlouvalo se to s více týmy. Svitavy vyhrály kvůli trenérovi Růžičkovi. S jeho názory jsem se ztotožnil. Měl bych mít hodně minut a mohl se zlepšovat,“ uvedl Puršl.

„Původně jsem měl jen hostovat, ale z ekonomických důvodů Zaragozy to nevyšlo a ukončili jsme spolupráci. Ale co jsme se bavili, tak mě budou dál sledovat a třeba se tam jednou vrátím. Určitě se budu chtít jednou vrátit do zahraničí. Teď se chci zlepšit a až budu připravený na lepší ligy, tak uvidíme,“ dodal.

Češi se v Lotyšsku představí ve čtvrtek od 18:30. Původně se mělo hrát i v pátek, ale druhý duel byl zrušen. Trenér Ginzburg vzal do Rigy 14 hráčů včetně uzdraveného kapitána Jiřího Welsche. Tým už naopak opustil Michal Mareš z USK Praha.