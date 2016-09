Sice opět nebodoval, ale... Budeme útočit na Ferrari, tvrdí Fernando Alonso

Je zřejmé, že Alonso má zrovna na Ferrari tak trochu zálusk. Právě z italské stáje přešel do McLarenu. S jeho odchodem a příchodem Sebastiana Vettela se výkony Ferrari o poznání zvedly, možná tedy chce nyní dokázat, že on tou slabinou rozhodně nebyl.

Na okruhu v Monze bývalý dvojnásobný mistr světa ani nečekal, že by bodoval. Rychlý okruh totiž zvýhodňuje vozy se silnějšími motory, což Honda pod kapotou McLarenu rozhodně není. Do konce roku ale čekají seriál formule 1 také techničtější okruhy a španělský závodník věří, že na nich bude bojovat o nejlepší pětici. Troufá si dokonce na jezdce Ferrari, jehož výkonnost šla přece jen v druhé polovině sezony o něco dolů.

„Dnes jsme kvůli charakteru okruhu na body neměli,“ uvedl Alonso, který projel cílem jako čtrnáctý. „Ale to jsme ani nečekali. Byl to pro nás takový test, od Singapuru bychom měli být pravidelně na bodech. V některých závodech, jako je třeba Abú Dhabi, můžeme bojovat o nejlepší pětici a doufám, že se budeme přetahovat s Ferrari.“

Od příští Velké ceny by tedy pro McLaren měl začít nový šampionát. Motoráři z Hondy už údajně vyřešili zásadní problémy a Alonso čeká dalši upgrade svého agregátu. „Už víme, co děláme, známe silné i slabé stránky našeho auta a dokážeme s tím pracovat. V Singapuru to snad všem předvedeme.“

Fernando Alonso má tak trochu pověst velkohubého mluvky, ale snad tentokrát mluví pravdu. S dalším silným týmem vpředu by závody formule 1 byly hned zajímavější.