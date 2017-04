Páté místo super, říká kordista Rubeš. Chtěl ale medaili

„Páté místo je super výsledek, dvakrát jsem byl předtím třináctý. Ovšem bylo tam zklamání, chtěl jsem strašně moc medaili a byla docela blízko. Mrzí mě to docela dost,“ říká dvacetiletý kordista. V té chvíli to byl historický úspěch českého šermu, než jej za pár minut dokonale trumfnul další Čech ve startovní listině, Jakub Jurka z Dukly Olomouc. Ten celou soutěž vyhrál.

Martin Rubeš si ještě může svůj sen splnit. „Ještě mám dva roky, doufám, že už to cinkne,“ řekl.

V soutěži nasazená jednička

Karlovarský kordista do turnaje nastupoval jako nasazená jednička. Ve skupině vyhrál pětkrát a prohrál pouze smolně v prodloužení s Francouzem Hugo Persoisotem. „Cesta skupinou byla docela v pohodě,“ pochvaloval si Rubeš.

Po skupinách byl nasazená osmička, jako první jej čekal Rumun Bogdan Negraia. „To bylo v pohodě, vyhrál jsem 15:5,“ vzpomíná Rubeš.

Potom šel na nepříjemného Izraelce Ariela Drizina, který šermuje stylem, který Rubešovi nevyhovuje. „Po rozvážném začátku, kdy jsem prohrával 5:2, jsem trochu změnil styl a nakonec jej porazil 15:12,“ oddechl si.

Mezi posledních osm

Tím se dostal do šestnáctky a o postup do osmičky jej čekal Němec Alexander Riedel. „Toho jsem zápas předtím sledoval, chtěl jsem se na něj připravit. A on do zápasu se mnou nastoupil úplně jinak, skoro nic nedělal, betonoval, bylo mi docela k ničemu, že jsem jej předtím sledoval, ale byl jsem docela v pohodě a porazil jej 15:10,“ popisuje Rubeš i teoretickou přípravu.

Následně Martin Rubeš zkřížil zbraně s Ukrajincem Volodymyrem Stankevychem. „Je to můj hodně velký kamarád a máme to mezi sebou vyrovnané. Nyní byl lepší, velmi mu to lepilo a zaslouženě mě porazil. Snad jej příště vypráskám já,“ doufá karlovarský kordista. Tím se zavřely brány semifinále.

Vrcholů bude několik

Mistrovství Evropy do třiadvaceti let byl první vrchol sezony, nyní Rubeše čeká Světový pohár v Paříži, republika seniorů, Grand Prix v Bogotě, a potom dospělý evropský šampionát, mistrovství světa a univerziáda.

V soutěži družstev byla ČR na mistrovství Evropy do třiadvaceti let v běloruském Minsku v čele s Martinem Rubešem sedmá.