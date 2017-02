Garcíův fanoušek si díky tweetové smršti vyprosil den v roli caddieho

„OK. Myslím, že jsem našel perfektní den, abys mohl okusit, jaké to je nosit můj bag, a splnil si svůj sen! Jsi připraven?“ tweetoval García.

Čtyřicetiletý Johnson zahájil svou kampaň na sociální síti 9. července. Garcíovi posílal každý den jeden tweet s hashtagem „Letmecaddieforyou“, některé žertovné, jiné informativní, další zoufalé. Na prvních 205 vzkazů García nereagoval, kapituloval až na 206. pokus.

„Všiml jsem si ho hned od prvního tweetu, který poslal. Myslím, že to bylo docela legrační a bylo to velice upřímné. A samozřejmě jsem byl zvědavý, jak dlouho to vydrží,“ ocenil García po víkendovém turnaji v Dubaji kreativitu a vytrvalost svého příznivce.

Odhodlaný fanoušek vydržel téměř sedm měsíců. „Ukázal obrovskou vytrvalost, sílu a energii. Jsem si jistý, že to pro něho bude skvělá zkušenost, a asi i pro nás,“ dodal sedmatřicetiletý García s tím, že se dohodli na 27. září na jeden z turnajů před British Masters.

Na sociální síti se nyní Johnson odmlčí. „Myslím, že už nebudou žádné každodenní tweety. Mnohokrát děkuji, Sergio Garcío, žes mi splnil sen. Jsem velice šťastný,“ napsal v posledním vzkazu.