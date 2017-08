První medaile pro „neutrální“ Rusko: Testujte si mě, kdykoli chcete

Působí spíš jako sprinter zpoza Atlantiku. Přátelský, impulzivní, s výraznými gesty, s výbornou angličtinou. Ale Sergej Šubenkov je Rus. První, který získal medaili pro „zemi“ se zkratkou ANA, tedy společenství nezávislých atletů.

Rusko stále pyká za organizovaný státní doping, na šampionát smí jen ti, kterým to povolí Mezinárodní atletická federace IAAF. Ti, kteří splní její podmínky: ve zkratce ti „čistí a prověření“.

A tak na sobě 26letý rodák z Altaje nemá národní dres ani národní symboly. „Ale na tom nesejde,“ usmívá se nad otázkou na neutrální dres. Nad Londýnem už je tma, pondělí pomalu končí a on si dává pozor na slova.

„Vím, jak se věci mají. U nás doma jsou čtyři ráno a lidé stejně slaví. Znamená to pro ně moc. Pro každého člověka v mé zemi, který mi fandí,“ popisuje. „Pro mě je zase podstatné, že jsem zpátky. Na barvě dresu nezáleží.“



Těžko říct, zda by hovořil stejně, pokud by mohl. Ruská dálkařská kráska Darja Klišinová totiž pro BBC před šampionátem uvedla, že atleti pod značkou ANA nemají o Rusku hovořit a nemají na sobě mít nic, co by jejich vlast evokovalo. Ještě v Riu byla právě Klišinová sama, v Londýně už jich je 19.

Cítí se jako výprava, drží spolu. „Jsme všichni přátelé. Máme k sobě blízko jako nikdy předtím,“ uvedl tyčkařka Anželika Sidorovová.

Jamajčan Omar McLeod slaví titul mistra světa, Šubenkov vpravo.

Je to pozvolný návrat v rámci pravidel. Šubenkova hřeje úspěch na dráze a ani legitimní dotazy na nezvyklý dres jej nerozhodí. Cítí satisfakci.

„Loni se nikdo nestaral o to, že mi ničí kariéru,“ připomíná, že do Ria nesměl jako úřadující mistr světa z Pekingu, byť o svůj sportovní osud bojoval do poslední chvíle. „Klidně mě testujte. Kdykoli chcete, znovu a znovu,“ nebojí se antidopingových komisařů.



Výtečný sprinter narozený u hranic s Kazachstánem má dál nejvyšší ambice. „Jsem frustrovaný,“ pronese hned po finále, neb s Jamajčanem McLeodem prohrál opravdu těsně. Ale dodá: „Na druhou stranu jsem přešťastný. Jsem zpátky a mám medaili. Loňský rok, to byla katastrofa.“

Ještě několikrát se zastaví u hloučků novinářů, zopakuje svá slova, je dál veselý, otevřený. Dlouho se objímá s jedním z krajanů. A vyvolává hrdost u mnoha dalších. „Sergej je náš stříbrný lev. Hlavní věcí je, že ukázal, že ruská atletika žije - ať se děje cokoli,“ píše list Sport-Express.

Tato medaile je neutrální jen oficiálně. Kolik jich výprava ANA ještě přidá?