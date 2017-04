Nejvyrovnanější utkání, zní z Plzně po postupové výhře v Lovosicích

Stejně jako loni se Talent Robstav-M.A.T. Plzeň v boji o zlato utká s pražskou Duklou, finálová série začíná v Plzni až po reprezentační přestávce v sobotu 13. května.

„I přes veliký konečný rozdíl šlo o nejvyrovnanější utkání série,“ prohlásil plzeňský trenér Martin Šetlík po sobotní výhře 32:23. „Plzeň ale ukázala svoji kvalitu,“ uznal Václav Toman, lovosický asistent.

Domácí se i bez Landy a tvůrce hry Boučka celý první poločas drželi v úzkém kontaktu se strojově hrajícími obhájci titulu, které dalším výtečným výkonem v brance držel Jan Štochl v brance. Oba celky se v první půli střídali ve vedení, ale hned po přestávce hosté nastoupili do několikabrankového trháku, na který kouč Lovců Berka reagoval dvěma rychlými oddechovými časy. Jenže ty změnu nepřinesly, Lovosicím nepomohlo ani deset branek kanonýra Motla.

„Domácí byli nepříjemní, čtyřicet minut se drželi na dostřel a snažili se nás dostat pod tlak. Pak jsme si ale vybudovali výraznější náskok a projevila se naše fyzická i psychická převaha. Naopak na domácích bylo vidět, že už na obrat síly nemají,“ mínil Šetlík.

Jeho tým postupně navyšoval náskok až na rozdíl deseti branek. V závěru se trošku projevila i frustrace domácích, kteří znovu ztroskotali na neoblíbeném soupeři z posledních sezon. Nicméně až do konce se hrálo ve výtečné atmosféře, halu naplnilo bezmála tisíc diváků.

„Patří jim velký dík. Věřím, že nás budou stejně podporovat i v sérii o bronz se Zubřím,“ přál si asistent Toman. Jeho celek začne dvěma venkovními zápasy, které jsou na programu 13. a 14. května, týden nato se hraje v lovosické hale Chemik.

To Talent bude útočit na čtvrtý titul v řadě a osmý pro Plzeň v historii. „I to pro mě byla motivace, proč jsem se loni vrátil. Získat s Plzní titul po 18 letech, to by byla nádhera,“ zasnil se Jan Štochl, který pamatuje triumfy Kovopetrolu z let 1998 a 1999. Stejně jako kouč Šetlík.

Teď chtějí na zlaté vzpomínky navázat.