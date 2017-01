Sdruženář Rydzek vyhrál první závod v Seefeldu, Portyk bodoval

Závod SP v severské kombinaci v Seefeldu 1. Rydzek 12:00,2 min., 2. Frenzel (oba Něm.) stejný čas, 3. Costa (It.) -6,8, 4. Pommer (Rak.) -9,4, 5. A. Watabe (Jap.) -19,6, 6. Gruber (Rak.) -19,8, 7. Riessle (Něm.) -21,2, 8. Herola (Fin.) -22,0, 9. Faisst (Něm.) -23,2, 10. Schmid (Nor.) -23,7, ...23. Portyk -1:00,0, 44. Dvořák (oba ČR) -2:24,9. Průběžné pořadí SP (po 13 z 22 závodů): 1. Frenzel 984, 2. Rydzek 980, 3. Riessle 739, 4. A. Watabe 512, 5. Kircheisen (Něm.) 476, 6. Graabak (Nor.) 356, ...29. Dvořák 82, 35. Portyk 65, 50. Pažout (ČR) 4.