Pátá příčka? Je to moc hezké umístění na rozloučenou, usmívala se Strachová

Do druhého kola jste chtěla jít s čistou hlavou a pak jste jela jako ďábel. Vypadalo to, že jste si poslední kolo na mistrovství světa užila.

Tak užila. Spíš jsem se snažila bojovat a nakonec jsem z té jízdy měla dobrý pocit, ten náskok mě překvapil. Možná ještě nahoře byla nějaká rezerva, nicméně mě samotnou překvapilo, že k medaili dneska chyběl zase takový kousíček. Ale jestli někde zůstala, tak to bylo v tom prvním kole mezi třicátou a čtyřicátou vteřinou. Tam tři, čtyři desetiny zůstaly. Ale páté místo je hrozně fajn.

Kam v letošní sezoně řadíte páté místo z mistrovství světa?

Co se týče emocí, tak možná i na úroveň třetího místa v Záhřebu. Druhá jízda byla velmi dobrá, bylo by fajn na ní stavět a ten pocit využít v závěrečných dvou slalomech, které nás čekají.

Když jste pak stála v cílovém prostoru pro vedoucí ženu slalomu na mistrovství světa, usmívala se, mávala do kamery a na trati odpadávala jedna lyžařka za druhou, věřila jste v medaili?

Nevěřila. Závodnice vepředu na mě měly docela velký náskok. Ve Val d ́Isere to sice bylo podobné a bylo z toho stříbro, ale tady je ten kopec hodně jednoduchý. Tam byl těžký, bylo snazší chybovat a závodnice tehdy tu trať nezvládly. Tady je to krátký slalom, navíc trať nebyla vůbec rozbitá a i postavené to bylo docela jednoduše. Někdo by musel udělat opravdu zásadní chybu jako Veronika (Velez-Zuzulová), která chytila špicara. Byl by to malý zázrak. Nejlíp jsem si myslela na čtvrté místo, ale v medaili jsem nevěřila.

Váš manžel před startem říkal, že vás nikdy neviděl připravovat se tak pečlivě.

Pečlivě jsem se určitě připravovala. Chtěla jsem do toho závodu jít s tím, že jsem opravdu během něj i před ním udělala maximum, abych si pak neříkala, že jsem mohla vylepšit tohle, nebo mohla udělat navíc tohle a pak by třeba ta medaile byla. Dneska mám opravdu pocit, že jsem odvedla maximum. I proto jsem asi s tím pátým místem spokojená. Je to moc hezké umístění na rozloučenou.

Útočila jste na pátou medaili z pátého mistrovství světa v jedné disciplíně, což se předtím povedlo jen třem lyžařům v historii.

Mít pátou medaili z mistrovství světa by samozřejmě bylo něco neuvěřitelného. Ale ani čtyři nejsou špatné. Dneska získala Frida Hansdotterová třetí ve slalomu, Mikaela (Shiffrinová) má třetí zlato. Ale na to, z jakých pocházím hor a jaké jsem měla zázemí, tak to není vůbec špatné. Jsem na sebe hrozně pyšná, k tomu mám ještě bronz z olympijských her a i to, jak dlouho se ve špičce držím. Tohle všechno mi dává krásný pocit, bude se mi těžko odcházet.

Přesto odchod plánujete.

Samozřejmě, konec kariéry se blíží. Dneska to bylo určitě poslední mistrovství světa, a jestli budu pokračovat i v další sezoně, se rozhodnu na přelomu března a dubna.

Podle vašeho trenéra Klause Mayrhofera může mít na rozhodování vliv i dnešní páté místo.

Spíš mi dodalo dobrý pocit do dalších závodů. Nebrala bych to jako základ pro pokračování do další sezony. Přece jen u mě už hodně závisí na prioritách, které v životě mám. Cítím, že mé tělo už je hodně opotřebované. Přece jen, patnáct let ve vrcholovém sportu pro mě bylo náročných po tom, co jsem prodělala v roce 2012 a s tím, jak extrémně brzy jsem začala s tvrdou kondiční přípravou. Nám, ročníkům 85 a starším, se čím dál hůř drží krok s mladými závodnicemi. Pro ně je lyžování jejich život, stejně tomu bylo i u mě v jejich věku. Neříkám, že pro mě už není důležité, ale ty priority se naklánějí na jinou stranu.

To skoro zní, jako kdybyste o konci kariéry měla jasno, kdyby příští rok nebyly olympijské hry.

Kdyby ta příští sezona nebyla olympijská, tak už jsem asi rozhodnutá, že by tahle byla poslední. Ale takhle je pořád možnost, že mě to zláká. Rozhodnu se po finále v Aspenu.

Slovenka Veronika Velez-Zuzulová znovu po chybě nedosáhla na svou první medaili z mistrovství světa, přitom po prvním kole byla třetí.

Je to hrozná škoda, Veronika by si medaili zasloužila víc než kdokoliv jiný. Už dlouhodobě patří k nejlepším slalomářkám na světě, ale bohužel se jí na velkých akcích nedaří. Nedokážu posoudit proč, ale mrzí mě to za ni. Wendy Holdenerová je mladá, má toho ještě spoustu před sebou, Mikaela je výjimečná, ale bylo by fajn, kdyby Veronika tu stříbrnou nebo bronzovou vyhrála. Bohužel. Ale slyšela jsem, že bude chtít pokračovat i v příští sezoně, tak třeba se té jedné velké medaile dočká.

Co vás teď po světovém šampionátu čeká?

Zhruba po týdnu doma odlétáme do Spojených států. Poslední dva závody máme netradičně v Kalifornii a v Coloradu. V Aspenu nás čeká finále, týden předtím ve Squaw Valley slalom a holky tam jednou ještě jeden obří slalom. Jaro si tak užijeme v Coloradu, sama jsem zvědavá, bude to něco netradičního. Aspen je moje oblíbené středisko (dvakrát tam vyhrála), chci se na ty závody zkoncentrovat, potrénovat a třeba se ještě jednou vyškrábat na to pódium.