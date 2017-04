Kritizovaná Šarapovová: Jak změní přátelství s ostatními můj tenis?

Šarapovová ve středu na kurtu po vítězství 7:5, 6:3 nad Italkou Robertou Vinciovou zářila nadšením, že prý je to nejlepší pocit na světě. Na kurtu řvala radostí a pak odpovídala na dotazy reportérů.

Dokonce se podivila, že do Německa na jinak běžný turnaj WTA dorazil i reportér bulvárního The Sun. „Jste poprvé ve Stuttgartu? Wow,“ usmála se.

U nepříjemných dotazů se párkrát „politicky“ vyhnula odpovědi.

Co vám nejvíc chybělo?

Miluju být v situacích, kdy musím bojovat, kdy musím vyhrát. To je věc, kterou mě naučil sport od mladých let. Soustředit se na hru. Hrát pořád stejně. Když jste dole, tak to musíte rychle otočit. Jsou to puzzle a tenhle pocit mi chyběl.

Bála jste se reakce publika, nebo jste se cítila vítaná? Někteří diváci pískali.

Nesoustředila jsem se na to. Ve chvíli, kdy jsem strávila tolik času tréninkem, tak musíte být plně soustředěná na tenis. Moje práce je jít na kurt a předvést kvalitní výkon nehledě na to, jestli mám jednoduchý, nebo náročný den. Lidé na tribuně si koupili lístek a vy jim musíte ukázat, co umíte.

Mrzelo vás, že spousta soupeřek kritizuje, že jste dostala divokou kartu?

Jsem velmi vděčná Marcusovi Günthardtovi (ředitel turnaje), že mi dal možnost startovat na tomhle turnaji, kde jsem byl po mnoho let úspěšná a zúčastnit se podniku, kde hrají ti nejlepší.

Říkala jste, že jste meldonium užívala kvůli cukrovce, kterou máte v rodinné anamnéze. Jaký máte náhradník lék, který nepatří mezi zakázané?

Ta informace je mezi mnou, WTA a doktorem.

Jste připravena hrát kvalifikace velkých turnajů?

Když budu muset, budu hrát s juniory. Každý v téhle místnosti ví, jak soutěživá jsem. Nic neberu jako automatické. Ale pokud budu mít možnost být v pavouku, tak ji vezmu.

Pořadatelé turnajů ve Stuttgartu vám udělili divokou kartu. Mnoho tenistů tenhle fakt kritizuje, i když jste grandslamovou šampionkou. Možná to vysílá špatné světlo pro příští generace, že dopingová hříšnice může hrát dál bez ohledu na žebříček. Nemyslíte?

To není moje věc. Jsem tenistka a sportovkyně. Mojí prací je jít na kurt. Budou dny, kdy budu prohrávat a kdy budu vyhrávat. Součástí práce je být tady v tiskovém sále a mluvit před vámi. Byly mi nabídnuty divoké karty od organizátorů turnaje, tak jsem je přijala. Využívám je, abych měla žebříček. Nedostávám divoké karty, abych získala trofeje. Musím vyhrávat zápasy, to je moje práce. Nemůžu kontrolovat, co lidi říkají. Můžu kontrolovat, co dělám na kurtu. Tohle jsou moje slova. Vždycky jdu dopředu. Dokázala jsem to, že jsem vyhrála pět grandslamů a byla světovou jedničkou.

Jste naštvaná?

Ne, vůbec. Ani jsem nebyla. Nejsem typ člověka, který by byl zahořklý. Nechám věci plynout a rychle jsem otočila stránku a začala novou kapitolu. Jsem člověk přítomnosti. Mnoho lidí se mě ptalo, jestli se těším na duben. Ale já jsem o dubnu nepřemýšlela. Užívala jsem si svůj život, bylo mnoho věcí, co jsem chtěla dělat. Pravděpodobně bych to nedokázala ve dvaceti. Pracovala jsem, rozšiřovala jsem byznys. Udělala jsem si čas na přátele. Nebyl to způsob, jakým bych tyhle situace chtěla zažít, ale měla jsem příležitost, tak jsem to udělala.

Váš manažer Max Eisenbud prohlásil o Caroline Wozniacké a Agnieszce Radwaňské, které vás kritizovaly, že jsou to „nádenice“. Souhlasíte s ním?

Nekontroluju slova svého manažera. Jsem si jistá, že sledoval komentáře každého. Akorát vyslovil svůj názor.

Vypadá to, že útoky na vás jsou osobní?

Nestarám se o to, jestli je to osobní nebo ne. Na článcích a slovech v životě nezáleží. Nesoustředím se na to, co bylo. Naučila jsem se na to, co se napíše, nesoustředit. Vím, že kolem toho bude spousta článků, ale důležité je, že jsem zpátky na kurtu.

Snažila jste se navázat přátelství s nějakou z tenistek?

Z důvodu toho, aby o mě lépe mluvili na tiskových konferencí? Co to změní na mém tenise?

Třeba atmosféru kolem vás.

Tohle není moje práce, jdu do šatny, dám si sprchu a po patnácti minutách odcházím. Nemá to vliv na můj život. Mám výborné přátele doma i na celém světě, mám rodinu. Tohle jsou opravdová přátelství, na kterých mi skutečně záleží.

V zápase jste dala jedenáct es. Změnila jste nějak servis?

Pracovala jsem na všech aspektech své hry. Servis byl jeden z nich. Moc jsem ho nezměnila, možná pár věcí, ale nebylo to nic extrémního.

Roberta Vinciová se soustředí na podání s Marií Šarapovovou.

Co říkáte na těhotenství Sereny Williamsové?

Je to jeden z nejhezčích darů, které může žena dostat. Je to opravdu požehnání a bude to krásná kapitola jejího života.

Bylo evidentní, že jste se těšila na zápas. Splnil očekávání?

Nevím, jaká jsem měla očekávání. Moc jsem o tom nepřemýšlela. Když jsem se probudila, byla jsem šťastná a nadšená, že se vracím. Šla jsem se rozehrát a následně jsem do toho vlétla. Věděla jsem, že být na kurtu je to, k čemu jsem byla stvořená.

Dokážete si představit, že nebudete hrát Roland Garros?

Ještě o tom nepřemýšlím. Vím, že ohledně divoké karty bylo hodně namluveno, jestli budu hrát, nebo ne. Zásadní jsou pro mě následující tři turnaje, ale vím, že grandslamy jsou taky důležité. V Paříži jsem dvakrát vyhrála, bylo by úžasné být zase součástí turnaje. Ale primárně se soustředím na tento turnaj. Musím se dostat zpátky do formy.

Jednáte nějak o udělení divoké karty s francouzskou federací?

Měli jsem pohovor v Palm Springs, to není tajemství. Diskutovali jsme o mnoha tématech a problémech. Záleží na rozhodnutí. Budu respektovat jakékoliv rozhodnutí.