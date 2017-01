Tanec s bláznivou parťačkou i úleva. A co čeká Šafářovou dál?

„Je to úžasný úspěch. Je krásné tady po dvou letech zase vyhrát tuhle úžasnou trofej. Jsem šťastná,“ pronesla poté, co se pár „Bucie“ stal opět tím nejlepším ve čtyřhře na Australian Open.

Ve finále zdolaly česko-čínský pár Andrea Hlaváčková, Pcheng Šuaj 6:7, 6:3, 6:3. Pro spojení oblíbené Češky a extravagantní Američanky je to už čtvrtá velká oslava, nyní dozdobená rozpustilým tancem na modrých kurtech v Melbourne. Tady uspěly podruhé, porobily si i Paříž a New York; zbývá tak jen posvátná wimbledonská tráva.

„Ještě jsme s Bethanií neprohrály grandslamové finále, ona je světová jednička, já dvojka. Je to krásné,“ dodala Šafářová.

Ve čtyřhře se báječně sladily. „Já jsem Spider-Man na síti, ona je česká zeď,“ popsala žertéřka Matteková-Sandsová jejich role. I její optimismus musel 29leté levačce původem z Brna dodávat kuráž. Šafářová má za sebou nemilých 16 měsíců kariéry, do nichž se vešlo zranění, nemoc, rozchod s koučem a tím pádem i žebříčkový propad.

Deblové výkony ji proto hřejí jako australské slunce. Hrozně ji baví: „Vítězné pocity se nikdy neomrzí. Cítím, že se naše hra neustále lepší. Řekla bych, že ve čtyřhře patříme k nejlepším dvojicím světa.“

Ale nechce skončit „jen“ u toho. Vždyť v roce 2014 byla v semifinále Wimbledonu a o rok později ve finále French Open; nyní to vypadá jen jako vzdálená minulost. Na Australian Open v 1. kole singlu odvrátila devět mečbolů a ve 2. kole nestačila na Serenu Williamsovou.

„Měla jsem těžký los, ale mám pocit, že jdu v singlu nahoru,“ líčila jako šampionka čtyřhry. „Všechno záleží jen na vašich pocitech - a také na víře. Pokud věříte, že to můžete dokázat, a navíc jste zdraví, což já teď jsem, cesta existuje.“

Když na tiskové konferenci jeden z tazatelů pronesl, že letos oslaví třicítku, jen se usmála: „Děkuju za připomenutí.“ Matteková-Sandsová byla jako vždy připravena s replikou: „Zpropadená třicítka. Ale my jsme jako víno. Čím starší, tím lepší.“

I vy, Lucie? „Doufám!“ vypálila.

Za skromný přístup a otevřenost vůči fanouškům patří Šafářová k oblíbenkyním tenisových příznivců. V žebříčku WTA jí bude patřit 55. místo, ale i díky injekci z čtyřhry nechce být spokojena. Chce výš.

A že to jde, jí ukázaly sestry Williamsovy, vždyť Sereně je 35, Venus 36 - a stejně prošly do finále.

Motivace se jeví jako klíč; víra zvládne leccos v životě i na kurtu. „Pro některé hráčky je těžké udržet se dlouho ve špičce nejen fyzicky, ale i mentálně,“ soudí Matteková-Sandsová. „Od dvanácti let dělají totéž a pak najednou zatouží po normálním životě.“

I Šafářová by mohla slevit: dokázala mnohé, má olympijský bronz ze čtyřhry v Riu, čtyřikrát byla členkou vítězného týmu Fed Cupu. Jenže slevit nechce. „Pohár zase dostane nějaké čestné místo doma. Už se mi to pěkně plní,“ řekla. „Kam s další trofejí, to je příjemný problém.“

Těch nepříjemných měla poslední dobou až příliš. Rok 2017 dle startu slibuje víc úsměvů.