Šafářová o finále US Open: Je to pro nás jedinečný zážitek

„Dnes jsme hrály proti skvělému páru, zlatým olympijským medailistkám z Ria, které oplývaly sebevědomím, o to je výhra cennější,“ těšilo Mattekovou-Sandsovou, která sehrané duo opakovaně podržela výborným úderem, skvěle si vedla od základní čáry i na síti.

„Bethanie hrála výborně na síti. Nemám jí co vytknout,“ usmívala se Šafářová na kurtu při pozápasovém rozhovoru. S Američankou nastoupí do třetího grandslamového finále, obě předchozí zvládly a radovaly se z titulů v Paříži a Melbourne.



Češky a čtyřhra na US OPEN Ve Flushing Meadows zvítězily: Helena Suková (1985,1993)



Jana Novotná (1994, 1997,1998)



Andrea Hlaváčková (2013)



Lucie Hradecká (2013)



Na loňském Australian Open porazily Šafářová a Matteková-Sandsová čínsko-tchajwanský pár Čan Jung-žan, Čeng Ťie, o pár měsíců později pak na Roland Garros zdolaly v třísetové bitvě australsko-kazašskou dvojici Casey Dellacquová, Jaroslava Švedovová.

Letos se populárním páru přezdívanému „Bucie“ na turnajích velké čtyřky tolik nedařilo, v Austrálii Šafářová chyběla, na pařížské antuce i winbledonské trávě nepřešly přes úvodní kolo. Nehrály v optimální formě, situaci komplikovaly zdravotní trable.

„Nyní jsme zdravější, a tak se nám daří,“ vysvětluje Matteková-Sandsová, která si vysloužila potlesk diváků na dvorci Grandstand, když se vyznala, jak moc ráda hraje právě v New Yorku. „Je to výjimečné místo,“ řekla krátce poté, co se Šafářovou zapózovala na společném selfie.



Tradičně se totiž fotí s realizačním týmem a fanoušky, na které přenáší svou nakažlivou radost ze společné hry. „Je to úžasné a vidíte, jak je to pro nás jedinečný zážitek, až z toho skáčeme nadšením,“ řekla viditelně spokojená Šafářová po postupu přes silné Rusky.

Vítězné selfie po postupu do semifinále:

Recept na olympijské šampionky vedl přes hru na Vesninovou, která se dlouho herně hledala a našla se až v polovině druhé sady. „Hrály jsme velmi agresivně,“ hodnotila brněnská rodačka, která trápila ruskou dvojici leváckým servisem i přesným bekhendem.

Právě díky němu vybojovala tři mečboly a vyzvala Mattekovou-Sandsovou k postupu do finále. V něm se o svůj šestý společný titul utkají s prvním nasazeným párem, Francouzkami Caroline Garciaovou a Kristinou Mladenovicovou.