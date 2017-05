S Prostějovem hrál loni Peterka o bronz, teď ho vyzve v baráži

Jenomže letos šestadvacetileté křídlo se po dvou prostějovských letech loni rozhodlo pro návrat blíž k domovu. Pod vedením otce Lubomíra zde pomohl hradeckému Sokolu k prvenství v první lize, což mu nyní přineslo zajímavou výzvu.

Ve dvou barážových bitvách se totiž postaví proti svým ještě nedávným spoluhráčům, se kterými měl v době svého působení úplně jiné starosti. Vždyť s nimi před dvěma lety vyhrál Český pohár a získal bronzové ligové medaile a ještě loni se probil do ligového semifinále a nakonec obsadil čtvrté místo.

„Že skončí poslední a budou hrát baráž, to se nečekalo, asi to nepřekvapilo jenom mě. Samotný průběh sezony to však začal s předstihem naznačovat,“ říká basketbalista, který Hradci pomáhal i v sezonách, kdy byl hráčem Prostějova.

Podle čeho tak usuzujete?

Když jsem viděl, jak v průběhu sezony z Prostějova odcházejí hráči, říkal jsem si, že můžou mít problémy. A když skončila nadstavba a měla se začít hrát skupina o udržení, už jsem byl přesvědčený, že si s ním baráž můžeme zahrát. Šlo už jen o to, abychom se do ní dostali my.

Baráž basketbalistů Hradečtí Královští sokoli se v ní letos utkají s Prostějovem, posledním týmem letošního ročníku NBL.

První zápase hraje v pátek v Prostějově (začátek v 18 hodin), druhý v neděli v Hradci Králové (17 hod.).

Pro Hradec jde o třetí pokus v řadě - před dvěma lety nepostoupil přes Brno (hrálo se pouze jedno utkání v Brně), loni nepřešel přes Jindřichův Hradec, kde sice nejprve vyhrál 82:75, ale v domácí odvetě podlehl 61:90.

Hradec v této sezoně první ligu vyhrál, když v dlouhodobé části prohrál jen třikrát, a poté ovládl i play-off.

Ve finálovém zápase Final Four s Nymburkem B (97:91) hrál Hradec v této sestavě: O. Peterka, Šírek, Faifr, Majerík, Kiršbaum, Malý, Švandrlík, Honzák, Andres, Mahler, Žaba a Lachman.

Prostějov po loňském 4. místě v NBL šel letos výsledkově výrazně dolů, v základní části sice ještě skončil osmý s osmi výhrami, ale v nadstavbové skupině vyhrál jen jednou, podobně se mu dařilo i ve skupině play-out, k záchraně mu nakonec chybělo pět výher.

Vy jste s Prostějova odešel před rokem po dvou úspěšných sezonách. Nebyla možnost tam pokračovat?

Byla, vedení klubu mi novou smlouvu nabídlo. Jenomže pocházím z Pardubic a pro mě bylo dojíždění do Prostějova dost náročné, chtěl jsem být blíž k domovu. Když přišla možnost z Hradce, tak jsem ji vzal.

Předpokládám., že s některými bývalými prostějovskými spoluhráči, kteří tam zůstali, jste v kontaktu. Jak skutečnost, že musejí účast v nejvyšší soutěži hájit v baráži, přijímají?

V kontaktu s některými jsem, přesto je tohle těžké říct. Určitě to pro ně není příjemné. Jeden rok hrajete o bronzové medaile a o rok později jste poslední a musíte do baráže. Je to pro ně velká komplikace, kterou asi ani oni nečekali.

To by pro vás mohla být výhoda. Jak vidíte šance uspět proti týmu z nejvyšší soutěže, který ještě poměrně nedávno patřil k její špičce?

Těžko se to odhaduje. Nevíte, jak k tomu přistoupí cizinci, kteří nastoupí. Jak na tom jsou ostatní hráči, zda třeba už nemají dojednanou smlouvu někde jinde a jak se postaví k tomu v soutěži se zachraňovat. Nebo jak to zvládnou mladí hráči. Tohle my si ale nesmíme připouštět a musíme se koukat co nejvíc na sebe.

Do pátečního prvního barážového zápasu jdete necelý týden po vítězství ve finálovém turnaji první ligy. Co vám před baráží o formě vašeho družstva ukázal?

V semifinále s Plzní jsme byli hodně nervózní a svázaní asi z toho, že jsme favorité. Podle toho také výkon vypadal. Ve finále s Nymburkem už to bylo lepší, přesto si myslím, že máme na víc, než jsme v něm předvedli.

V čem můžete být lepší?

Potřebujeme zrychlit hru dopředu a také zlepšit komunikaci v obraně, s tím jsme měli proti Nymburku problémy.

Máte zkušenosti z obou českých nejvyšších soutěží, s čím můžete mít v zápasech s Prostějovem největší problémy?

Hlavní rozdíl mezi oběma soutěžemi vidím v tempu hry. Prostějov sice letos skončil v NBL poslední, ale celou sezonu ji hrál, jeho hráči jsou na to tempo zvyklí. V tomhle se jim pokusíme vyrovnat. My zase máme v týmu výborné střelce, to by mohla být naše výhoda.

Co podle vás bude klíčem k případnému úspěchu třeba už teď v pátečním prvním zápase v Prostějově?

Podle mě máme šanci, když budeme dobře bránit a když se nám podaří chytit začátek zápasu. Prohrávat hned od začátku vyšším rozdílem by nebylo příjemné. Na druhé straně takhle nastavená baráž je specifická.

Jak to myslíte?

Hraje se pohárovým způsobem, body ze skóre se sčítají. Proto je potřeba hrát za každého stavu, každý bod může být na konci velmi důležitý. Není to jako v play-off, kdy je jedno, jestli prohrajete o jeden nebo o třicet bodů. Na tohle je potřeba v zápase myslet.

V baráži může svoji roli sehrát i psychika, dva zápasy rozhodnou o mnohém. Počítáte s tím?

To je pravda, ale nám by se z toho kolena rozklepat neměla. My máme splněno už tím, že jsme vyhráli první ligu, takže teď můžeme hrát uvolněně, tlak teď bude podle mě víc na Prostějovu. Navíc on bude favoritem a to není jednoduché, to jsme si teď vyzkoušeli o víkendu v Hradci ve finálovém turnaji první ligy. Pro nás bude při výkonu důležitá i bojovnost, tou se dá hodně získat. Byl jsem se podívat ve středu v Pardubicích na posledním zápase semifinálové série. Tam sice Děčín nebyl basketbalově lepší, ale bojovností výhru a postup urval.