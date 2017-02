Ruský lyžař Legkov se kvůli předběžné suspendaci za doping obrátil na CAS

Legkov, jenž v Soči získal olympijské zlato v závodě na 50 km, patří mezi ruské sportovce podezřelé ze zapojení do státem podporovaného dopingového systému a z manipulace se vzorky. Své odvolání k CAS opírá o tvrzení, že před OH v Soči v době od 1. ledna do 5. února 2014 podstoupil třináct dopingových kontrol a všechny měly negativní výsledek.

Dvanáct z nich se navíc uskutečnilo mimo Moskvu, a to v Lausanne, Drážďanech a Kolíně nad Rýnem. Dvakrát testován byl i během olympiády v Soči.

Třiatřicetiletý Legkov je jedním z šesti ruských běžců na lyžích, kteří mají od 22. prosince předběžně zastavenou činnost. FIS je suspendovala na základě zprávy Světové antidopingové agentury (WADA). Jejich vzorky z olympijských her v Soči údajně vykazovaly známky neautorizovaného otevření.

Mistrovství světa v klasickém lyžování začne v Lahti 22. února.