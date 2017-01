Lyžařský šampion Vylegžanin závodil suspendaci navzdory. Má problém?

FIS dočasně zastavila činnost Vylegžaninovi, jeho reprezentačnímu kolegovi Alexandru Legkovovi a dalším čtyřem ruským běžcům krátce před koncem loňského roku. Mezinárodní olympijský výbor je totiž vyšetřuje kvůli podezření z podvádění s dopingovými vzorky během ZOH v Soči 2014.

Navzdory zákazu se Vylegžanin tento měsíc zúčastnil závodů v Rusku a dva z nich vyhrál. Podle agentury AP se bránil tím, že si myslel, že suspendace se vztahuje pouze na mezinárodní soutěže.

„FIS je v současnosti v kontaktu s ruským lyžařským svazem, aby se ujistila, že pravidla chování při suspendaci jsou správně chápána a dodržována,“ řekla AP mluvčí mezinárodní federace Jenny Wiedekeová.

Potvrdila, že pokud by se ukázalo, že sportovec skutečně porušil regule, doba dočasné suspendace by se mu nezapočítávala do délky případného trestu.