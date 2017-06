Legendární tenistka Mandlíková bude hostem Rozstřelu, ptejte se i vy

Mandlíková je jednou z nejvýraznějších českých tenistek v historii. Od roku 1988 má i australské občanství. Momentálně žije na Floridě, teď ale pár dní pobývá v Praze. I proto dorazí do diskusního pořadu Rozstřel.

Mandlíková patřila mezi nejlepší hráčky světa, v singlovém žebříčku WTA nejvýše vyšplhala na třetí místo.

Ve dvouhře dobyla čtyři grandslamové tituly (Australian Open 1980 a 1987; Roland Garros 1981; US Open 1985), dvakrát byla ve finále Wimbledonu (1981, 1985) a dvakrát prohrála finále na US Open (1980, 1982). Ve čtyřhře uspěla na US Open v roce 1989 společně s Martinou Navrátilovou.

Mandlíková trénovala Janu Novotnou, kterou přivedla k titulům z Wimbledonu 1998 a z Turnaje mistryň 1997.

Je matkou dvojčat Elisabeth Hany a Marka Viléma, obě děti hrají tenis a z Mandlíkové je momentálně „tenisová máma“ na plný úvazek. Dvojčata sice mají svého trenéra, Mandlíková ale s dětmi cestuje a objíždí svět.