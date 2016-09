König o finále Vuelty: Měl jsem za úkol co nejvíc unavit Movistar

Jak bolel poslední horský den na Vueltě?

Docela dost. Na všech klucích, kteří v pátek jeli naplno časovku, bylo dnes vidět, že jsou takoví unavení.

Včera jste říkal, že máte pro sobotní etapu v týmu Sky vymyšlený plán. V čem tedy spočíval?

Dostat Movistar pod tlak hned od kilometru nula. A prvních 80 kilometrů to pak byl totální ohňostroj. Chtěli jsme na ně co nejvíc zatlačit a docela se nám to dařilo.

I vy jste jste v této fázi závodu vyrazil před peloton.

Dokonce několikrát jsem to zkoušel. To byl můj úkol, zkusit jejich jezdce co nejvíce unavit. A Movistar skutečně jakmile viděl, že jdu dopředu, okamžitě si mě hlídal. Chris mi potom říkal, že jen na zlikvidování mého pokus o únik použili z Movistaru tři lidi. Ale byli i tak silní, byli opravdu silní.

Pak asi vznikla trhlina v plánu Sky, když ze skupiny favoritů začal příliš brzy odpadat váš vrchař Peter Kennaugh, že? Najednou v ní měl Movistar čtyři muže a naopak s Froomem jste tam zůstal už jen vy.

Jo, přečíslili nás. Nečekali jsme, že Peter odpadne tak brzo. Stalo se. Ale pořád ještě se k nám z úniku mohl stáhnout David Lopéz. Já pak už jen čekal, kdy dostanu od Chrise pokyn, abych něco na posledním stoupání zkusil - a ten jsem pořád nedostával. Až přišel v opravdu těžké pasáži šest kilometrů před cílem.

Co vám Froome v tu chvíli řekl?

Tam byly dvě možnosti. Buď že mu rozjedu takové tempo, ze kterého on sám zaútočí. Nebo, že já nastoupím, čímž je opět dostaneme pod tlak. Nakonec jsme zvolili druhou možnost. Čímž se to tam hned všechno rozstřelilo.

Dokonce jste na chvíli Froomovi ujížděl.

Ohlédl jsem se a viděl za sebou Naira a o kus dál Chrise, jak se k nám dostává. Tak jsem na něj čekal.

Po chvíli vás bylo ve skupině favoritů jen pět.

Přičemž skoro všichni byli úplně mrtví. Třeba Contador byl podle mě vážně mrtvej. Počkal jsem, jestli Chris ještě něco nebude chtít, ale on už pak v podstatě jen nastupoval - a Quintana se ho držel. Chvíli s ním byl David Lopéz a já už došlapal v klidu. ̈

Sesadit Quintanu se vám nepovedlo, zůstal vládcem Vuelty.

Byla to těžká etapa a v takovém typu cílového kopce bylo těžké ho odpárat. To by musel udělat velkou chybu. A chybu neudělal.