Rozvod po německu. Problém se vlekl od předloňské Tour, říká Bárta

Prošel s touto stájí dlouhou cestu z nejnižší třetí divize až do současné první. Byl u toho, když pod názvem NetApp v roce 2010 začínali ještě coby kontinentální tým.



Později, když povýšili do druhé divize a dostali divoké karty na podniky Grand Tour, staral se Bárta o premiérové „zářezy“ stáje.

První člen týmu, kdo se probil mezi nejlepší tři v etapě na Grand Tour. Tím se stal, když na Giru 2012 vybojoval druhé místo v horské etapě do Cervinie.

A také první člen týmu, jenž stál na pódiu Tour. To když po 3. etapě ročníku 2014 obdržel v Londýně cenu pro nejbojovnějšího jezdce. V úniku tehdy vydržel jako poslední, dojeli jej až těsně před cílem.

Na kontě svých úspěchů v barvách NetAppu či Bory měl celkový triumf v etapovém závodě Týden Coppiho a Bartaliho i v jednorázovce Kolem Kölnu v roce 2012, nebo celkové třetí místo Kolem Británie 2011. Také v dlouhé časovce na Tour 2014 skončil třetí, stejně tak loni v konečném pořadí závodu Kolem Slovinska.

Letos ještě dojel šestý v závěrečné časovce Gira, usilovnou prací na špici pomáhal v úvodu tohoto závodu k hájení růžového dresu Lukase Pöstelbergera, později se staral o sprintera Sama Bennetta.

NA GIRU. Jan Bárta dosáhl na 6. místo v závěrečné časovce.

Zároveň však cítil, že jeho vztahy se sportovním ředitelem Enrikem Poitschkem se blíží k bodu nula.



Potom jste se dozvěděl, že s vámi do další sezony nepočítají. Tušil jste, že to takhle skončí, už ve chvíli, kdy vám tým na druhou polovinu sezony vypsal pouhých šest závodních dnů?

Něco takového je znamením, že s vámi nepočítají, když vás ze všech závodů vyškrtají. Předtím mi pořád říkali, že musím pracovat, pracovat, pracovat pro tým. Pak mě sportovní ředitel Enrico Poitschke vyškrtal ze závodů. Ale potom mi ještě Ján Valach (další sportovní ředitel Bory) dal šanci ukázat se na Czech Cycling Tour (kde skončil druhý). Za to jsem byl rád.

Ve stáji patříte mezi poslední, kdo tu jsou od samého počátku. Je vám smutno z toho, jakým způsobem ji nyní musíte opustit?

Takové jednání je v dnešním světě normální, to se stává.

Proč myslíte, že se to stalo ve vašem případě?

Měl jsem s Enrikem Poitschkem před dvěma lety určitý drobný problém. Vyříkali jsme si ho na rovinu, ale od té doby jsem cítil, že to mezi námi není právě O. K. Loni byla jedním z důvodů, proč jsem nestartoval na mistrovství světa v Kataru, skutečnost, že jsem neměl předtím od týmu žádný závodní program. Už loni mě totiž ke konci sezony vyškrtali ze všech závodů, takže posledním závodem, který jsem tehdy jel, bylo mistrovství Evropy. A to nebylo s týmem, ale s nároďákem. Už z toho jsem pochopil, že má situace není v pohodě.

Kde vidíte prapůvodní příčiny tohoto stavu? O jaký konkrétní problém s Enrikem Poitschkem šlo?

To bych ani moc nerozebíral. Řekl bych to asi tak, že jsem na té předloňské Tour byl až moc silný, s čímž v týmu nepočítali - a jejich vyvolený lídr naopak závod v půlce Tour zabalil.

Vy jste naopak tehdy skončil pětadvacátý celkově.

A když to řeknu na rovinu, na té Tour mi vyčetli v podstatě všechno. Skákal jsem při ní do úniků, protože to po mně tým chtěl, přesto mi potom na konci závodu řekli, že jsem pracoval málo podle pokynů. Od té doby se to vleklo.

KDYŽ SE JEŠTÉ STÁJ JMENOVALA NETAPP. Bárta se postavil i na pódium při Tour., po jednom ze svých nesčetných úniků.

Co bude dál? Chcete si i kvalitním výkonem na mistrovství světa v Bergenu říci o dobrou smlouvu jinde? Během Vuelty se spekulovalo, že jednáte i s druhodivizním polským týmem CCC.

Uvidíme, jak to bude s mým dalším týmem, to bych ještě nerad komentoval.

Kdy byste chtěl mít jasno?

Nevím. Jedna věc je, kde by člověk chtěl jezdit, a jiná věc, kde bude jezdit.

V časovce v Bergenu jste odhodlán opět bojovat o první světovou desítku? V minulosti jste už byl i sedmý, devátý, jedenáctý.

Věřím, že se o desítku porvat mohu. Je velká škoda, že jsem zase neměl v posledních týdnech žádný závodní program, mám na kontě s týmem jen šest závodních dnů od červnového mistrovství republiky a další dva na mistrovství Evropy s reprezentací. Možná mi to bude trošku chybět, ale snažím se dohnat, co se dá, a trénovat hodně do rychla za autem. Mohlo by to být dobré.

Jan Bárta na Instagramu o své domácí „posilovně“:

I don't need any gym. This is my gym. Wood for winter at my parents house. #goodboy #ridenatural Příspěvek sdílený Jan Bárta (@janbartaofficial), Čec 3, 2017 v 10:34 PDT

Jak se vám zamlouvá profil časovky?

Ten se mi líbí. Ta časovka je kratší, než na mistrovství světa bývá, má okolo 30 kilometrů, ale je tam na konci kopec, což bude trochu jiné, nezvyklé.

Navíc ji mohou hodně poznamenat i povětrnostní podmínky, že?

Právě. Je velká pravděpodobnost, že bude pršet a závod se odehraje na vodě. To je další faktor, který ho může hodně ovlivnit. Jde o to, jak moc bude trať technická. Na vodě to dost klouže, může tam být hodně kanálů, přechodů, zbytků oleje od aut. Na něčem takovém vám to snadno ujede a můžete zůstat ležet. Pak samozřejmě vzniká otázka, jak rychle si na té vodě jednotliví jezdci dovolí jet.

Může vyhrát Chris Froome?

Těžko říct, na Vueltě jel časovku dobře, ale favoritů tam bude víc.

A co závěrečný silniční závod? Mohl by to být štybarovský klasikářský profil? Některé země sázejí spíše na sprintery.

Na okruhu je kopec a z něj zbývá něco přes deset kilometrů do cíle. Myslím si, že někteří sprinteři, kteří jsou v kopcích přece jen o něco lepší, ho přejedou a bude se spurtovat v menším balíku. Ale kdo ví... Bude to dost možná mokré, nebezpečné, bude to víc padat. Navíc mistrák je dlouhý a v zimě a na mokru ubývají síly podstatně víc. Ale Peter Sagan je určitě jedním z velkých favoritů.

A český tým?

Rozhodně tam máme také hodně dobré závodníky.