Už potřetí: Vadlejch za 87 metrů. A teď osobák, plánuje pátý oštěpař světa

Už potřetí v sezoně jste překonal 87 metrů. Takže maximální spokojenost?

Jo, jsem dnes spokojený hrozně moc. Je vidět, že příprava proběhla skvěle. Samozřejmě, kdybych si tu udělal třeba osobáček (zatím 88,02), aspoň o centimetr, tak by mi to rozhodně nevadilo. Ale i za ten dnešní hod jsem hrozně moc rád. Vždyť ještě loni by bylo 87 metrů mým osobákem. A na Dukle jsem v minulosti hodil nejdál 82 metrů. Tudíž jsem si tu udělal takový Dukla-osobák.

Říká se, že z takové stability výkonů to jednou může ulítnout pořádně daleko. Což je předpoklad pro to, aby váš osobní rekord v brzké době padl, ne?

Jo, je to rozhodně lepší než hodit 87 jen jednou. Pro Thomase (Röhlera) bude naopak teď mnohem těžší navázat na svůj výkon z Dauhá, kde dal skoro 94 metrů. Zničehonic má druhý závod 86 metrů. Takže když naházíte jako já víc závodů na 87 metrů, je potom větší šance, že můžete hodit 88.

A třeba i devadesát?

A třeba i 89,99.

Nyní míříte na Diamantovou ligu do Říma, program máte našlapaný.

Proto jsem ani dnes nešel šestý pokus, protože mě čeká Řím a republika. Bude to perný týden.

Už jste někdy házel tři závody v jediném týdnu?

Jako mládežník. Potom už nikdy.

Neobáváte se takového zápřahu?

Uvidíme, co udělá mé tělo. Dnešek mi zase tak moc sil nevzal, cítím se dobře.

Máte i vlastní recept, jak udržet formu od jara až do srpnového mistrovství světa v Londýně?

Ono se to tělo chová pokaždé trochu jinak. Ale už loni jsem se cítil na olympiádě v Riu velmi dobře. Takže věřím ve schopnosti trenéra naladit mě velkou akci. A určitě budu čerpat i ze svých zkušeností.