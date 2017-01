To je debut. Maminka se nechtěla dívat, když 17letá Češka jela pro finále

„Moc dobrý pocit z toho mám,“ říká v útrobách haly a celá září. V krátkém programu skončí v Ostravě patnáctá a naprosto bezpečně tak postoupí do finále pro 24 nejlepších.

Po vydařené úvodní kombinaci trojitého salchowa a trojitého toeloopu jste se usmála. V tu chvíli z vás spadlo největší napětí?

Asi i trošku jo. Byla jsem koncentrovaná už před jízdou, celou jsem ji odjela na takové jedné vlně, ale po té kombinaci přišla velká radost, že to tam je.

Trenérka Škorníčková vás určitě pochválila, že?

Jasně. Pochválila. Je to naše společná práce. A teď jsme si mohly říci: Jo! Když jsme viděly body a postup do finále, bylo to prostě krásné. Udělala jsem sice chybičku při rittbergeru, ale celkově jsem moc spokojená.

Kdyby vám to někdo před dvěma měsíci řekl....

...tehdy mi jako sen připadalo, že bych měla vyhrát republiku a dostat se až na Evropu. Takže tehdy bych se tomu asi zasmála. A teď je to realita, je to úžasné.

Připadáte si tak trochu v jiném světě?

Já se hlavně na ledě cítím líp než na suchu, řekla bych.

Těšila jste se, že poprvé uvidíte naživo Carolinu Kostnerovou. Už jste se potkaly?

Ano, na tréninku i v rozcvičovně. Jen její jízdu jsem neviděla, to už jsem se soustředila na sebe. Ale co jsem tak slyšela, tak zajela dobře.

Jaké je to jet s ní stejný závod? Bude jí třicet, na mistrovství Evropy debutovala před čtrnácti lety.

To jsem si ani moc neuvědomovala. Ale když to takhle slyším, je to fakt zvláštní. Carolina je super. Zdravily jsme se, ale ještě jsme spolu nemluvily. Znám spíš ty mladší holky, s těma se hodně bavíme.

Co chystáte ve volné jízdě?

Pojedu takovou, jakou jsem měla na závodech v Toruni a Dortmundu, moc jsme toho neměnili. Takže tam bude i kombinace dvojitého axelu s trojitým toeloopem.

Budete klidnější, když už máte postupem do finále splněno?

Já byla teoreticky klidná už dneska.

Co znamená být teoreticky klidná?

Když jste nervózní jen trochu, udržíte to v mezích a zvládnete to.

Jak to dnes zvládala vaše maminka, které se od samých nervů nechtěla na vaši jízdu radši ani dívat?

Volala jsem jí, když jsem šla po dnešním tréninku na hotel. Říkala mi: Tak já si počkám, až vjedeš na led a pak někam hodně rychle odejdu. Myslím, že určitě byla mimo halu. Prostě to nervově neustává. A moje babi je doma a chodí při mé jízdě po chodbě. Nezvládá to ani jedna.

Finálové volné jízdy žen jsou vyprodané. Což bude zase nová zkušenost, že?

Mně to už teď připadalo, že diváci byli přímo neskuteční, jak fandili. Tak aby v pátek nespadla hala. Jsme strašně ráda, že mě tady lidé podporují, za to jim strašně děkuju.

Dáte si do volné jízdy nějaký nový cíl?

Ne ne, žádný cíl. Jen bych chtěla bych zase zajet dobře.

Je vašim umístěním na mistrovství Evropy nějak podmíněna i nominace na březnové mistrovství světa?

Nikdo mi nic neříkal, tak nevím. Bodový limit na svět jsem splnila až při závodech v Toruni, ale zatím nemám potvrzeno, že bych měla na svět jet. O tom bych teď nemluvila, to je zase ještě jiná liga.