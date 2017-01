Čtvrtkaři Rosolová a Šorm zaběhli limity na halové ME atletů

Evropská šampionka v hale z roku 2011 zvládla první čtvrtku v sezoně za 53,25 sekundy a vyhrála jasně před Zdeňkou Seidlovou (54,41). „Byla jsem nervózní, jako by to byla moje první čtvrtka v životě. Taky to tak vypadalo. Pomaleji to snad rozběhnout nešlo. Po prvním kole to byl stíhací závod s časomírou. Čas není nějak extra, ale rezervy jsou obrovské,“ uvedla Rosolová, která pokořila limit o 35 setin.

Šorm časem 47,05 sekundy přesně trefil požadovaný výkon. „Byla to první čtvrtka sezony, takže jsem opravdu spokojen. Snažil jsem se soustředit sám na sebe a byla potřeba i určitá dávka štěstí. Nakonec to tam padlo,“ uvedl na svazovém webu. Druhé místo obsadil Jan Tesař za 47,40.

Limity na halové ME splnilo již jedenáct českých atletů.