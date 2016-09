Výmluvy v troskách. Rosberg měl stejné technické potíže jako Hamilton

Dlouho to řešil s týmovými inženýry, stěžoval si a nadával. Lewis Hamilton měl po startu Velké ceny Singapuru potíže s brzdami. Přehřívaly se, byly rozžhavené na maximum a nemohl kvůli tomu jet naplno. Označil je za hlavní důvod, proč mu Nico Rosberg a Daniel Ricciardo zmizeli v dáli.

Mistr světa tak projel cílem na třetím místě a přišel o vedení v šampionátu. V závěru závodu si poradil s Kimim Räikkönenem. To bylo v době, kdy mu na chvíli klesla teplota brzd a rychlost se vrátila. Ale před cílem už opět ztrácel. Hamilton měl jasno, proč na dva své soupeře neměl.

„Mohly za to brzdy. Dlouho jsem s nimi bojoval, přehřívaly se a musel jsem zpomalit, to je celé,“ hodnotil na tiskové konferenci po závodě v Marina Bay britský závodník. „Nezbývalo mi než sledovat, jak mi odjíždějí.“

Jenže to bylo trochu jinak. Samozřejmě, brzdy se Hamiltonovi přehřívaly, ale pokud by lépe rozuměl svému vozu a dokázal si trochu pohrát s nastavením, možná by ho to nepřipravilo o rychlost. Důkazem byl výkon jeho týmového kolegy Nika Rosberga. Ten na tom byl totiž podle šéfa týmu Toto Wolffa úplně stejně jako Hamilton.

„Takový je Singapur, pokoušíte se všechno optimalizovat, jak to jen jde a slyšíte ostatní jezdce, jak si stěžují na problémy s brzdami. A ty naše byly tentokrát opravdu vážné,“ popisoval zkušený manažer. „Možná jsme měli oba jezdce na stupních vítězů, ale za to můžeme děkovat naší strategii, která nám tentokrát mimořádně vyšla.“

A potom přišla otázka, na kterou všichni čekali. Ale málokdo předpokládal, že Toto Wolff svého šampiona moc nepodrží.

Měl jeden z vašich jezdců brzdy v horším stavu, než ten druhý? „Ne, měli přesně ten samý problém.“

A Hamiltonovo vysvětlení, proč mu Rosberg odjel, bylo v troskách. A Kdo sleduje formuli 1 pravidelně, dobře ví, že to nebylo poprvé, co si čtyřnásobný mistr světa neporadil s technikou a nedokázal zvolit správné nastavení vozu, zatímco Rosberg strávil řešením problému pár vteřin.