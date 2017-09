Ginzburg o Češích: Pokud se chceme proslavit, půjde to jen v plné síle

To se chystá řešit i s Českou basketbalovou federací, až dojde na otázku, zda bude u týmu pokračovat i v kvalifikaci o postup na mistrovství světa.

„Ještě před turnajem jsem mluvil s lidmi z federace a shodli jsme se, že to budeme řešit až po šampionátu. Je na federaci, s jakými kouči bude chtít pokračovat v kvalifikaci,“ prohlásil Ginzburg v rozhovoru s českými novináři v Kluži.

„Miluji basketbal a je pro mě velká čest trénovat Česko. Jsem pyšný na to, co jsme dokázali před dvěma lety. Chci vždy trénovat na nejvyšší úrovni, ale je tu i těžká otázka o atmosféře kolem, protože hrát bez omluvených hráčů není pro nikoho příliš dobré. Budeme mluvit s federací a rozhodneme společně, co dál,“ řekl kouč, který vede tým od konce roku 2013.

Právě velký počet omluvenek výkonnost českého týmu na šampionátu výrazně ovlivnil, jelikož nedorazili nejlepší český hráč posledních dvou let Jan Veselý, Američan s českým pasem Blake Schilb, vysoký pivot Ondřej Balvín, střelec David Jelínek či zkušení veteráni Pavel Pumprla s Petrem Bendou.

„Toto léto jsme dostávali každý den novou ránu. Každý den jsme se probudili a nevěděli, co čekat. Jednou se jeden hráč omluvil, druhý den se zase někdo zranil. Od začátku to nebylo snadné. Chci pochválit svůj realizační tým, který byl nad věcí. Nebláznili jsme i přes ty těžké zprávy, které jsme dostávali,“ líčil Ginzburg.

Proto byl nucen začít stavět národní tým na hráčích, kteří na výraznou roli ještě nebyli přichystaní. „Hráče jako Bohačíka, Peterku, Kříže, Kyzlinka jsme hodili do vody, aniž by byli dostatečně připravení. Proto není fér je soudit. Tyhle turnaje viděli dosud v televizi. Možná měli přílišný respekt k soupeři, ale nebudu je kritizovat. Vím, že se snažili naplno, ale prostě měli své limity,“ prohlásil Ginzburg.

Nesouhlasil ani s názorem lídra týmu Tomáše Satoranského, že hráči dostatečně nebojovali. „Respektuji, co Tomáš dělá pro národní tým. Byl frustrovaný po zápase a chápu to. Věřili jsme, že můžeme proti Černé Hoře něco uhrát. Také jsem nebyl spokojený s bojovností hráčů, ale na druhou stranu musíte chápat, že hráči, kteří hrají na této úrovni, ztratí občas sebedůvěru a to má vliv i na útok. Kdyby hráli českou ligu a nebojovali, tak bych je kritizoval, ale nemyslím si, že by zde nebojovali. Občas je to jen těžké,“ řekl izraelský kouč, který zároveň vede Nymburk.

Věří, že i přes neúspěch je zkušenost z EuroBasketu pro mladý český tým přínosem do budoucna. „Peterka se posunul. Bohačík sice zaostával, ale i on mě překvapil v přípravě a bude dobrý. Švrdlík nikdy neměl v reprezentaci takovou roli a nehrál proti takovým hráčům. Respektuji, co ukázal. Auda hrál i přes zranění. Šiřina i přes své limity ve velikosti se snažil ze všech sil. Nemůžeme jen tak přijít a kritizovat hráče, kteří chtěli reprezentovat. Dělali maximum, na co měli,“ mínil Ginzburg.

Připustil, že v přípravě se jeho tým s výškovým handicapem pral lépe než na turnaji. „Bylo to ale tím, že nás spousta týmů neznala. Peterku jsme tak mohli vytáhnout ven a nechat ho střílet z dálky. Na to se ale soupeři připravili a ztratili jsme výhodu v ofenzivě. A v defenzivě to bylo opravdu o velikosti. Nemluvím jen o pozici pět, ale i o čtyřce a trojce. Kříž tu hrál čtyřku, přitom v české lize hraje trojku. Celou dobu jsme se snažili jen zakrýt naše slabiny, ale na EuroBasketu to byl problém,“ dodal Ginzburg.

Ronen Ginzburg (uprostřed) během tréninku českých basketbalistů radí Martinu Peterkovi (vlevo) a Kamilu Švrdlíkovi.

Věří, že se nyní podaří najít způsob, aby v budoucnu byly v národním týmu všechny opory. „Je to velmi důležité. Pokud chceme posunout či proslavit basketbal v Česku, nepřijde to z ligy. Přijde to z národního týmu. A musí se vydat velké úsilí pro to, aby přijížděli hráči jako Veselý a Balvín,“ řekl.

„Mladí hráči by si měli vzít příklad z Jirky Welsche. Za celou kariéru nezmeškal jedinou velkou akci. Teď přijel, i když jeho žena bude brzy rodit. Byl vždy pozitivní a vzorem pro mladší hráče,“ ocenil Ginzburg sedmatřicetiletého kapitána.