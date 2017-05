Koudelka si pro nové skokanské boty jezdí za Klingenthal

„Já tenhle turnaj miluju, vždycky se na to hrozně těšíme. Golfová sezona teprve začíná, takže většinou to nebývá ještě úplně ono, ale tady se hraje ve dvojicích (texas scramble dvojic), takže se můžeme se spoluhráčem doplňovat,“ říká.

Vy jste šel letos ve dvojici s Davidem Jiroutkem, který vás dřív trénoval.

Už jsme tady pravidelnými účastníky a vždycky se nám to nějak podaří dotáhnout do úspěšného konce.

Jaké to je, úkolovat ve dvojici svého někdejšího trenéra.

Dřív, když mě ještě trénoval, to bylo lepší (smích). Teď, co je v Rusku, už to není takové, ale trochu na něj vyvinout tlak, když se třeba vyhodí rána týčka... člověka to pobaví. Na Davidovi ale bylo vidět, že hlavu má dobrou, jen tak něčím se rozhodit nenechá. A golf mu opravdu jde.

Co ta vaše golfová forma?

Před dvěma týdny jsem šel svůj první turnaj, kde jsem snižoval hendikep, což bylo pro mě velké překvapení, letos jsme hole nedržel mockrát v ruce. Tady ve Varech jsem byl tím pádem plný očekávání, a to mě asi trochu vytrestalo.

Jaký je vůbec váš vztah ke golfu?

Když potřebuju vypnout, nejde mi to na můstku a potřebuju se nějak odreagovat, rád si zajdu na golf. Odpočinu si u toho a ač se to nezdá, má golf se skokem dost podobných věcí a musí se udělat v jednom okamžiku. Kdy půjdu na golf nebo kolik toho nahraju, to ale řešit moc nemůžu, mám rodinu, devítiměsíčního syna, takže mi na golf nezbývá až tak volného času.

V jaké fázi přípravy na sezonu se teď nacházíte?

Možná se to nezdá, ale mám za sebou tu vůbec nejtěžší část. Tvrdou přípravu v posilovně. Po sezoně jsme měli třítýdenní blok, ve kterém jsme dostávali do nohou nějakou tu sílu. Ale teď už začínáme poprvé skákat v Liberci.

Chystáte se v létě i na nějaké závody? Kousek je Klingenthal...

... v létě moc závodit nechci, ale zrovna Klingenthal bych chtěl jet, je to poslední letní závod, kdy se už všichni chystají před zimou a většinou se ukazuje už nějaká forma. I proto bych chtěl tady samozřejmě uspět.

Léto je i časem změn. Chystáte se na něco i Vy?

V materiálu se snažím změnit skokanské boty. Výrobce je zrovna nedaleko odsud, kousek za Klingenthalem. Před pár dny jsme u něj byli, snažili jsme se něco vymyslet.