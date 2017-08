V Le Mans je nejtěžší časné ráno, tvrdí francouzský jezdec Dumas

Na televizní záběry plné zklamání a radosti zároveň si možná vzpomenou i ti, které motoristický sport nezajímá. K vidění byly v roce 2016 ve finiši slavné čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans.

Pouhé 3,5 minuty před vypršením času zůstala do té doby vedoucí toyota stát na cílové čáře. Vzápětí kolem ní profrčelo porsche a slavně zvítězilo. Mezi členy posádky patřil také Francouz Romain Dumas, který letos svou účastí ozdobil i Barum Czech Rally Zlín.

„Vždycky jsem snil o tom, že vyhraju Le Mans s porsche. Bylo to velmi hezké,“ zavzpomínal Dumas, který v klasifikaci mistrovství Evropy obsadil 52. místo. Stejně jako v Le Mans řídil porsche, konkrétně model 997 GT3.

Čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans jste ovládl dvakrát. Co to pro vás znamená?

Když jsi okruhový jezdec a jezdíš vytrvalostní závody, sníš o tom, že vyhraješ v Le Mans. Když se ti to povede jednou, chceš vyhrát znovu a znovu. Při své první výhře jsem řídil audi. Říkal jsem si OK, ale rád bych jednou vyhrál s porsche. To bylo teprve splnění snu.

Co vás napadlo ve chvíli, kdy toyota zastavila a vy jste mířili k triumfu?

Bylo to velmi zvláštní, ale Le Mans je takové. Na vytrvalostních závodech se mi líbí, že nejde nic předvídat. Jedeš naplno a čekáš na svou příležitost. Musíš být ve správnou chvíli na správném místě. Pro toyotu to bylo velmi kruté, ale tak to je. Sám jsem to zažil na jiné čtyřiadvacetihodinovce, kde jsem bojoval o třetí místo. Odstoupil jsem pět vteřin před vypršením času. Dovedeš si představit, jaké to je, když skončíš v čase 23:55:55? Ať se to stane hodinu před koncem, nebo pět vteřin před uplynutím času, vždycky je to smůla. Ale takový je zkrátka motorsport.

Co je vůbec na čtyřiadvacetihodinovce nejtěžší. Jízda v noci?

Vůbec. Vidíme stejně jako ve dne, není to těžké. Nejhorší je to nad ránem, ve čtyři pět hodin. Už jsi unavený, do toho vychází slunce. Snadno pak uděláš nějakou chybu.

Romain Dumas startoval ve Zlíně se zkušeným navigátorem Denisem Giraudetem ve voze Porsche 997 GT3.

Závod v Le Mans proslavil i stejnojmenný film se Stevem McQueenem. Jak se vám líbil?

Je radost se na něj dívat. Zhruba před měsícem jsem viděl záběry posledních šílených třiceti čtyřiceti vteřin. Vidět pak na vlastní oči, jak to vypadá ve skutečnosti, je něco mimořádného.

Jste specialistou na čtyřidvacetihodinové závody, vyhrál jste také na německém Nürburgringu nebo v belgickém Spa. Liší se tyto závody od Le Mans?

Jako Francouz bych to neměl říkat, ale za nejlepší čtyřidvacetihodinovku považuju Nürburgring. Vládne tam nádherná atmosféra, je to krásný závod. Svým způsobem je to rally mezi čtyřidvacetihodinovkami.

Ve výčtu vašich vítězství se vyjímá také triumf na slavném americkém kopci Pikes Peak. Je to velký rozdíl proti okruhům nebo rally?

Je to něco mezi. Rally s okruhy nejde srovnat, mají rozdílnou filozofii. Pikes Peak se blíží okruhům. Stejně jako na nich znám perfektně trať, můžu jet na sto procent.

Vyhrál jste tam třikrát, ale traťový rekord rallyové legendy Sébastiena Loeba jste nepřekonal. Chystáte se tam znovu?

Jasně. Trať je nebezpečná, ale velmi hezká. Závodil jsem tam se svým vlastním autem, které musíme hodně vylepšit, abychom to zvládli.

Jaké to je stavět auto vlastní výroby?

Je za tím hodně práce, ale líbí se mi to. Když jsem hotovi, sednu za volant a velmi rád ho řídím. Je to stejná zábava jako závodit v rally ve svém vlastním týmu.

Proč jste vůbec přešel od okruhů k soutěžím?

Na konci roku mi bude čtyřicet a pro vytrvalostní závody začínám být trošku starý. Moje filozofie se proto mění. Rally se věnuju už skoro deset let. Vždycky mě bavila, a kdybych nezávodil na okruzích, věnoval bych se jí. Ale začal jsem sní pozdě.

V autě vás doplňuje zkušený spolujezdec Denis Giraudet, který vyhrál pět soutěží mistrovství světa. Jak se s ním spolupracuje?

Je úžasný. I ve svém věku (61 let) v sobě stále má vášeň pro rally. Probíráme spolu hodně věcí, je zábavné s ním jezdit.

Co vás vůbec zlákalo ke startu ve Zlíně?

Barum rally je součástí pětidílného poháru vozů GT. Pro naše porsche to nebyla zrovna nejlepší soutěž, protože trať byla kluzká a uskákaná. A taky je to z jihu Francie, kde žiju, daleko.

Před startem jste prohlásil, že hlavně chcete dojet do cíle. To se povedlo. Jste spokojený?

Ano. Tratě sice byly hodně rozbité, na moje auto až moc, ale bylo tu hodně lidí a úžasná atmosféra.