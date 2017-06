Král nezná slitování. Jak Nadal dovolil nebohému sokovi jediný game

Lebky na Basilašviliho tričku jen podtrhovaly jeho pohřební dojem z dusného pařížského odpoledne. Prohrát s Nadalem na antuce jistě není žádná ostuda, ba ani porážka ve třech setech neznamená, že by se její příjemce měl propadnout hanbou.

Ale uhrát za úvodní dva sety jedinou hru? To se stalo naposledy v roce 2008, kdy byl takto ponížen jeho španělský krajan Fernando Verdasco. Dva „kanáry“ pak Nadal nastřílel v roce 2010 nebohému Juanu Monacovi (6:2, 6:0, 6:0).

„Trenéři budou spokojení,“ usmál se po výhře. Nadal za úvodní tři kola ztratil vážně málo času: Benoir Paire proti němu uhrál šest her, Robin Haase osm, Basilašvili jedinou: „Hrál jsem výborně. Tak to cítím. Nedělal jsem chyby, sázel vítězné míče, byl to tenis ve velké intenzitě, na vysoké úrovni.“

Tady je jeho výsostné území. Antuku v aréně nesoucí jméno funkcionářské legendy Chatriera musí Nadal vyloženě milovat, vždyť tu slavil devět titulů a letos pádí za desátým, jímž by jen rozšířil již tak rekordní a nejspíš nepřekonatelnou sbírku.

„Dneska to bylo skvělé a celkově mám zatím velmi dobrý pocit,“ dodal. „Nemyslím na to, co může taková jízda znamenat pro další kola. Užívám si, co jsem předvedl, pro sebevědomí je to příjemné.“

Když šel podávat na výhru, šednoucí nebe nad Buloňským lesíkem proťal blesk a za chvíli přišel i zvukový efekt. Diváci zabouřili; jako by to pro ně bylo znamení, že právě hraje antukový král, který soupeře zadusává silou hromu.

Na tiskové konferenci pak nejen soustředěný a stručný, ale i žertující.

Nadal odehrál svůj 100. zápas na tři vítězné sety na antuce a dostal otázku, jak vášnivý je ohledně čísel. „Matematika pro mě na škole byla... Jak to říct?“ usmál se ukázal palec dolů. Pak líčil, že se rozhodně neurazil, když mu kouč Carlos Moya nakázal vylepšit forherd, už tak elitní: „Nejsem hlupák. Vím, že se člověk musí zlepšovat.“

Po furiantském pátku čeká Nadala slavnostní sobota, kdy oslaví 31. narozeniny. „To není dobrá zpráva,“ culil se. A také vyhlíží fotbalový večer, finále Ligy mistrů mezi Juventusem Turín a jeho oblíbeným Realem Madrid. „Bude to vyrovnaný, těsný zápas. Ale věřím, že to zvládneme,“ dodal věrný fanoušek Cristiana Ronalda spol.

U Realu se uvidí. On sám má zatím našlápnuto více než slušně.