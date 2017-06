Jízda Plíškové pokračuje: Já vím, na grandslamech mi to chvíli trvalo

Vypadá to málem jako sportovní kouzlo. Dívka, která na antuce u Buloňského lesíka při pěti předchozích pokusech nepřešla 2. kolo, je v semifinále. Co se změnilo?

„Moc ne. Ještě před Roland Garros jsem na antuce bojovala vlastně se vším,“ vypráví Plíšková. „A najednou prostě vítězím. Navíc můžu konečně říct, že jsem se na kurtu cítila lépe než v minulých zápasech.“

Středeční čtvrtfinále a výhra 7:6, 6:4 nad domácí Caroline Garciaovou, to byl od Plíškové dosud nejlepší výkon. Hned zítra ji čeká antukové eso Simona Halepová a česká dlouhánka ví: „Bude to strašně těžké. Musím být ještě agresivnější.“

Před čtvrtfinále jste věřila, že s lepší soupeřkou kvalita vaší hry vzroste. Platilo to?

Pro mě je těžké nastupovat proti někomu, kdo je třeba stý v žebříčku. Ne že by to byl lehký zápas, ale mentálně to pro mě jednodušší bylo. Cítila jsem se lépe, dobře jsem podávala. Sbírala jsem esa i přímé body. I když se hrálo v docela složitých podmínkách, hlavně vítr se hodně točil.

Zdá se, že už víte, kudy na grandslamech dojít k úspěchu. Musela jste si protrpět své, abyste se nyní mohla radovat?

Takhle to podle mě má každý. Nic nepřichází samo. Možná někdo uspěje na prvním grandslamu v životě, ale já si to musela párkrát zkusit, abych pak mohla projít daleko. Chvíli mi to trvalo a vím o tom (úsměv). Ale teď jsem šťastná. Víc si věřím, že můžu dojít daleko. I tady.

Zatím jste tu málokdy mluvila spokojeně. Opakujete, že můžete hrát lépe. Jak vám tedy je?

Trochu zvláštně. Je to v pohodě, jen vím, že budu potřebovat ještě lepší tenis. Je to solidní, ale ne nejlepší. Pro mě je to na antuce složitější. Ale co - hlavní je, když vyhráváte. Pak je jedno, jak se cítíte.

Nyní vás čeká zápas o světovou jedničku. Cítíte extra tlak?

Moc ne. Před turnajem mi pár lidí říkalo, že abych se jí stala, musím do až finále. A já na to: Bez šance. Najednou je všechno blízko, ale zároveň daleko. Ona je na antuce jednou z nejlepších, bude to velký zápas. A já chci vyhrát; jak, na tom moc nezáleží.

Jste u Halepové připravená na dlouhé výměny?

Bude to zase něco jiného. Možná je pro mě lepší, že nebude tolik nebezpečí ze servisu. Garciaová je jedna z nejlepších a zvlášť v tomhle počasí bylo složité returnovat. U Halepové budu mít čas udělat tlak hned z returnů. Jen nesmím přepalovat, protože ona moc chyb nedá. Musím hrát agresivně, ale ne s chybami.

Vítáte, že se hraje hned další den?

Dny volna úplně nemusím. Vyhovuje mi to takhle. Někdy se den volna hodí, třeba když máte za sebou těžký zápas a skončí se pozdě. Ale teď jsem ráda, že hraju hned ve čtvrtek.

Bude to opravdu ostře sledovaný mač. Máte takové hodně ráda

Samozřejmě, že jo! Teď se ukáže, kdo je dobrý hráč. Ani ve čtvrtfinále nenarazíte na lehkou soupeřku, všichni si to musely uhrát. Taky se ukáže, kdo umí zariskovat. Pro mě to pořád dneska byl teprve druhý zápas tady na centru, zase tolik zkušeností nemám. Že jsem na antuce v semifinále, to je pro mě velká věc.