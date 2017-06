Hlava je dobře nastavená. A to je leckdy nejdůležitější, říká Plíšková

Byť to od Plíškové pořád není strhující jízda, její životní maximum v Paříži ano. „Nehraju nejlíp, ale pořád je to můj nejlepší úspěch tady na grandslamu. Jsem za to šťastná,“ řekla Plíšková po vítězství 6:2, 4:6, 6:3.

A věří, že po letech brzkých grandslamových konců už tomu bude jinak. Loni na US Open finále, letos v Melbourne čtvrtfinále, nyní v Paříži další posun směrem kupředu. Byť zatím po krůčcích.

Připadáte si na grandslamech jistější?

Jo, je to znát. I když to ode mě třeba není úplně nejlepší tenis, cítím se trochu líp, uvolněněji. Poslední půlrok se cítím dobře nastavená v hlavě. Což je u mě leckdy důležitější než hra samotná.

Berete Paříž na milost?

Jsem šťastná. Každý rok jsem se tu s tím prala; to zatím i letos, ale s lepším koncem. Už loni jsem tu byla docela vysoko nasazená – i když ne dvojka jako teď – a prohrála jsem první kolo. Takže ty dvě výhry jsou pro mě docela velké. Mám šanci. Pokud se zlepším, můžu dojít daleko.

Proti Alexandrovové to ze začátku vypadalo na rychlý proces...

Začala strašně nervózně, vabank, dělala hrozně chyb. Ani jsem pořádně nevěděla, jak hraju já. Bylo jasné, že se zvedne. Druhý set jsem taky hrála hodně pasivně, nemohla jsem se dostat do returnu – i proto, že výborně servírovala. Ve třetím už pak dala pár deblů, hrála hodně na riziko. Nedostala jsem se k tomu, abych tlačila. Určitě bych chtěla příště hrát agresivněji. Ale ne vždycky to jde.

I příště budete favoritkou. Jak se oprostit od role turnajové dvojky?

Já to tak neberu. V minulých letech jsem jezdila jako favorit do všech kol a vždycky se to nějak... Jak bych to řekla slušně? Už to takhle neberu. Myslím, že ženský tenis je momentálně tak otevřený, že tohle nic neznamená. Nakonec i v mužském může první na světě kdykoli prohrát s kýmkoli.

Vaše nastavení tedy zní?

Jela jsem sem pro první kolo. Nechci být spokojená, chci jít dál. Ale chci to brát postupně po zápasu. Pro mě je na antuce každá soupeřka těžká.

I příští sokyně, Němka Carina Witthöftová?

Zatím jsem měla úplně jiné soupeřky a zažila úplně odlišné zápasy. První hrála pomalu, spiny, rozebíravej tenis. Tahle dneska rychlý bomby. Uvidíme, jak bude vypadat třetí zápas, spíš čekám, že bude podobný tomu s Alexandrovovou. Určitě je co zlepšovat.

Kouč David Kotyza vás nicméně chválil, že se na antuce pohybujete lépe než v minulosti.

Pracujeme na tom. Asi nikdy nebudu běhat jako Kerberová a jí podobné, ale pár míčů se dá doběhnout. Jde o start, kolikrát to ani nezkusím. Dneska jsem tam vrátila slušné míče. Není to věc, která se dá změnit za týden. Musím chodit dolů v kolenou, to víme už dlouho. Ale docela se to pohnulo. A zlepšil se mi i servis, ten druhý mám agresivnější. To je taky nohama.