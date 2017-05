Kvitová: Pořád to tam je, v hlavě i v ruce. Kuráž a víra byly potřeba

Ona i všichni členové jejího týmu měli pro tuto příležitost speciální trička, na nichž stálo: „Courage. Belief. Pojď!“ A bylo to oblečení vítězné.

„Chtěli jsme mít něco výjimečného. Kuráž a víru jsem hodně potřebovala,“ říkala Petra Kvitová. A její oblíbený pokřik? Místo písmene „o“ v něm bylo srdce.

Srdce české tenistky se může znovu radovat, je zpět u sportu, který miluje. Američanku Boserupovou smetla 6:3, 6:2.

„Měla jsem tu rodinu, tým, všechny lidi, co mi pomohli v těžkých časech. Bylo mi potěšením před nimi hrát a vyhrát,“ prohlásila.

O čem dalším v Paříži mluvila?

O emocích: „V sobotu jsem si představovala, jaké to bude, až vejdu na kurt. Že se možná rozpláču. Ale emoce jsem kontrolovala a to je dobře. Těší mě to. Jen na konci při mečbolu už to nešlo. Tam už slzy byly.“

O vstupu do utkání: „U prvního míčku to bylo: zvláštní a super zároveň. Byla jsem sama překvapená. Občas to třeba nebylo úplně ono, ale pořád to tam je. V hlavě i v ruce. A až budu víc trénovat, zlepší se to ještě víc.“

O ruce a bolesti: „Žádnou bolest jsem necítila. To je fajn. Po přestávce kvůli dešti bylo trochu divné vzít zase raketu do ruky, ale s prvním úderem to bylo pryč. Slíbila jsem doktorům, co mi dali zelenou, že pokud mě ruka jakkoli bolela, okamžitě bych skrečovala.“

O servisu: „Nezačala jsem podávat tak dobře, udělala jsem pár dvojchyb. Ale pak se ruka trošku rozšvihala. Víc jsem se uvolnila a musím říct, že se servisem jsem nadmíru spokojená. V tréninku jsem nikdy takhle nepodávala. Právě ze servisu mám největší radost.“

O návratu do tenisových bitev: „Při mém servisu tam byly asi dva gamy, kdy jsem boj cítila. Párkrát jsem si zakřičela: Pojď! Nečekala jsem, že to půjde takhle, ale určitě si nestěžuju. Jsem ráda, jak jsem to zvládla. Tohle bylo určitě výjimečnější než obyčejné první kolo na grandslamu.“

O bezpečnostních opatřeních: „Dneska jich tady logicky bylo víc než v sobotu, ale všichni jsme rádi, že to tak je. Odvádí tu dobrou práci. V šatně i v hráčské loungi se cítím bezpečně. Jen moc nechci chodit jinam mezi lidi.“