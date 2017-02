Praha vítá legendu. Roger Federer v Česku propaguje tenisový Laver Cup

V nabitém tenisovém kalendáři je to novinka - a to novinka s velkým potenciálem. Česko od 22. do 24. září uvidí úvodní ročník soutěže, jejíž inspirací je golfový Ryder Cup.

A mezi hlavní patrony patří právě švýcarský elegán. Idol Roger Federer. „Jsem si jistý, že to bude velká věc,“ říkal v rozhovoru pro vybraná česká média již na konci roku 2016. „Máme výborný organizační tým, přesto se snažím pomáhat s přípravami.“

Tou nejlepší pomocí bylo rozhodně letošní Australian Open. Federer se po návratu po delší pauze stal slavně poosmnácté grandslamovým šampionem, navíc ve finále zdolal jiného z patronů Laver Cupu, Rafaela Nadala. Právě oni dva by měli být tahouny Evropy a dokonce by mohlo dojít na jejich unikátní společné vystoupení ve čtyřhře.

Co tedy legendu v Praze v pondělí čeká? Exkluzivní focení s kulisami metropole, společně s Tomášem Berdychem od 11.45 krátké setkání s fanoušky na Staroměstském náměstí, tisková konference, rozhovory a příprava propagačních materiálů pro Laver Cup.