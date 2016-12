Kapitán českých ragbistů hledal druhý sport. Stal se bojovníkem MMA

„Semlelo se to tak, že před čtyřmi lety mi ve Francii nešťastnou náhodou skončila kariéra profesionálního ragbisty. Vrátil jsem se do Čech, kde máme dva tréninky týdně, ale já byl zvyklý na větší zátěž a měl jsem to už jako drogu, tak jsem hledal doplňkový sport,“ řekl pětatřicetiletý Voves.

Začal proto chodit na box, který dělal i jeho otec. „Nešlo o nic nového. Už dřív byly boxerské tréninky součástí mojí letní přípravy, protože na fyzičku je to nejlepší,“ přidal Voves. „Začal jsem chodit pravidelně a jednoho dne se mě zeptal trenér Petr Macháček, jestli bych nechtěl zkusit MMA,“ dodal.

„Protože jsem to už ve Francii sledoval v televizi, tak jsem si řekl, že to zkusím, protože to málokdo umí. A už jsem u toho zůstal,“ uvedl Voves, jenž nejprve čtyři roky trénoval.

„Nezačal jsem úplně pozdě, ale buďme upřímní. Ve sportu se pohybuju dost dlouho, abych věděl, jak je to v tomhle věku s regenerací, s časem to také není úplně ideální. Takže to dělám na naší amatérské úrovni. Nemám ambice nebo nějaké nesmyslné sny jít do UFC,“ prohlásil.

Zápasit začal až loni a zatím má bilanci tří vítězství a jedné porážky, která přišla na listopadovém mistrovství Evropy v Praze a připravila ho i o šanci na nominaci na světový šampionát. Před turnajem měl přitom na nováčka smělý cíl - chtěl získat titul v nejvyšší váhové kategorii.

„Když už jsem byl v nominaci, tak jsem chtěl být mistr Evropy a dokázat, že i kluk z jiného sportu, co to dělá chvilku, má šanci vyrovnat se těm, co trénují déle,“ řekl Voves. „Bohužel jsem tři kola soupeře drtil, ani jsem mu nedal prostor pro nějaké manévry, ale nedopadlo to,“ dodal.

„Chybami se člověk učí a teď vím, že takovou už v budoucnu neudělám. Ale jak říká mistr světa Connor McGregor: Sometimes you win, sometimes you learn (Někdy vyhraješ, někdy se poučíš). A já teď byl zrovna na té straně, kdy jsem se z toho poučil,“ prohlásil Voves.