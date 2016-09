Dva dny v Pyrenejích. O radosti, víře, zmaru i spoustě škod v týmu Sky

Sobota na Aubisque: Pořád jsem tu, Nairo

Průsmyk Aubisque je úžasným přírodním amfiteátrem. Zeleň obklopená límcem bílých hor. Na pastvinách stáda koní i ovcí. A u silnice cyklistická dekorace: tři obří kola v barvách výsostných trikotů Tour.

Ale v sobotu je tu hostem španělská Vuelta.

Na stráni nad cílem se usazují fanoušci a od starého hotýlku Aubisque na veškeré to hemžení hledí dávná tvář z bronzu.

Lucien Buysse, šampion Tour 1926.

Lucien Buysse na snímku z Tour 1926

Před 90 lety se stal vítězem apokalyptické etapy, označované za nejtěžší v dějinách Tour. Na 326 kilometrů z Bayonne do Luchonu tehdy vyráželi jezdci o půlnoci, v pláštěnkách, vybaveni i koňakem a punčocháči. Zkrápěl je prudký déšť, pak přišly bouře, mlha, sníh.

Belgičanu Buyssemu o týden dříve zemřela dcera. Na Aubisque zaútočil. Po 17 hodinách v sedle etapu ovládl s náskokem 25 minut. Naopak 22 jezdců po ní zůstalo nezvěstných a organizátoři Tour je při záchranné akci nalézali promrzlé v domech u silnice, některé dokonce ležící a promrzlé v příkopech u silnice.

Dodnes přemožitele přírodních živlů Buysseho tady na vrcholu Aubisque velebí. Nejen jeho bustou. Ve zdejší skromné restauraci jsou kolíčky na prádlo připevněny na provázcích fotografie hrdinů Tour. „Buysse se probíjí bahnem na Aubisque,“ hlásí popisek.

Tentokrát ale v sobotním odpoledni slunce praží, lehký vánek osvěžuje. Chlapec navlečený do kostýmu býka, maskota Vuelty, se řádně potí.

Silnice už dávno není prašnou cestou plnou kamení, kterou nechal na Aubisque v roce 1910 vybudovat Alphonse Steines, poradce ředitele Tour Desgrange.

Místní inženýr mostů a silnic Blanchet na něj tehdy po vyslovení žádosti šokovaně pohlédl: „Vytáhnout jezdce na Aubisque? Vy jste se už v té Paříži dočista zbláznili.“

Při první pyrenejské etapě v historii Tour, na jejíž trase čněl v červenci 1910 Aubisque coby poslední ze čtyř vrcholů takzvaného Okruhu smrti, projel přes vrchol nejdříve Francouz Lafourcade a reportér Victor Breyer psal: „Pohyboval se jako automat na dvou kolech, visel na řídítkách, oči přikované k silnici.“

Dnes vede na vrchol solidní asfaltka a kola dávno nemají jen jeden převod. Přesto i bitvy současných profesionálů, o tolik rychlejší a intenzivnější, dokáží být podobně zničující. Adam Hansen z týmu Lotto Soudal po královské etapě na Twitter napíše: „Až a jestli někdy budu mít děti, nechci aby byly profesionálními cyklisty a trpěly tak jako my.“

Col d ́Aubisque

Aubisque stejně jako kdysi vysává síly, zvlášť když v sobotním menu Vuelty mu předcházejí tři další prémie 1. kategorie. Etapa se mění ve velkou strategickou partii s mnoha proměnnými a velkými příběhy.

Robert Gesink z týmu Lotto Jumbo, jehož srdeční arytmie si předloni vyžádala operaci a málem ukončila jeho kariéru, si šlape coby nejlepší z uprchlíků pro etapový triumf.

Mladík Simon Yates z týmu Orica se pustí do odvážné akce, při které ujede 40 kilometrů před cílem superfavoritům. Mnohem později se od nich odpoutá i jeho týmový parťák Estéban Chaves, načež i velký Nairo Quintana pronese: „Příště už chlapcům z Oriky neponecháme tolik svobody.“

Také Leopold König se vydá na svazích Aubisque vpřed, s Američanem Talanským z Cannondalu prchají skupině Frooma, Quintany a Contadora.

A pak nadejde čas pro interní souboj gigantů. Osm kilometru před cílem atakuje lídr závodu Quintana poprvé. Potom podruhé, potřetí, počtvrté. Stále se ohlíží. Jenže pokaždé uvidí za sebou Froomův obličej, který jako by mu oznamoval: Jsem tu, Nairo. A budu tu pořád.

NEUJEDEŠ MI. Chris Froome se Naira Quintany drží ve 14., královské etapě Vuelty.

Po etapě Kolumbijec prohlásí: „Atakovali jsme, ale nedosáhli jsme efektu, o jaký jsme stáli.“

Stále má v celkovém pořadí na Frooma jen 54 vteřin. Což je s vidinou dlouhé páteční časovky, kterou Brit umí, příliš málo.

König se zjevil v cíli na Aubisque dokonce už půl minuty před nimi. Vyčerpaně, ale zároveň i slastně se český jezdec sesune na asfalt, obskakován masérem. Froome se opodál opře o kolo, spokojen s remízou, kterou s Quintanou uhrál.

Naopak Alejandro Valverde z Movistaru, před etapou v celkovém pořadí třetí, doráží s mankem 11 minut! Ne, ani tento španělský matador, jedoucí o přední umístění na třetí Grand Tour v sezoně, není nadčlověkem. „Opravdu nebylo kde brát,“ pronese. „Ale Nairo je stále v červeném, to je pro nás důležité. Budu mu plně k dispozici.“

König se zvedá a dostává své smoothies, aby se najedl. Po sobotě je už pátý, pouhých 37 vteřin od stupňů vítězů.

Spoléhá stejně jako Froome na silnou časovku, usmívá se a říká: „Teď bych mohl jet třeba i o pódium. Tahle etapa mi mohla ublížit nejvíc ze všech. Ale nenastaly v ní pro nás ve Sky žádné škody.“

Následujícího dne jich však bude tolik jako při hromadné havárii...

Neděle ve Formigalu: Jak se zhroutila stavba Sky

Také nedělní pyrenejské dějství v sobě skrývá odlesk historie. Vždyť španělský vrchol Formigal viděl roku 1972 vůbec první horský dojezd Vuelty.

Etapa, vedoucí sem nyní, je krátká a explozivní. A její „bomby“ vybuchnou hned po startu. Dva týdny pečlivě vytvářená stavba týmu Sky se zhroutí. Königovy sny o pódiu se promění v drtivé zklamání.

Ne proto, že by byl na konci sil.

Ani proto, že by jej obětovali ve prospěch lídra týmu Frooma.

„Jen jsme udělali chybné rozhodnutí,“ uleví si po etapě. „Deset vteřin nás stálo celou Vueltu. Jak moji, tak asi i Chrise v boji o titul.“

Čtvrt hodiny před startem v Sabiňánigu jsou i hosté v kavárnách, rozmístěných podél úvodního kilometru neutralizované zóny trati, poněkud překvapeni, kdo to kolem nich proletí. Alberto Contador se „nanečisto“ rozjíždí, tam a zase zpátky, zahřívá nohy. Má cosi za lubem.

Už na 3. ze 118 kilometrů vyprovokuje první dělení pelotonu Ital Brambilla z Etixxu. Vzápětí útočí Contador, chytnou se ho Quintana i další jezdci Tinkoffu a Movistaru. V čele vzniká 14členná skupina, neustále navyšující náskok.

Tým Sky za nimi panikaří. Malou mezeru nikdo z jezdců v černomodrém nedorazí. „Přitom jsme od nich byli jen na deset vteřin,“ poví König.

A dělení pokračuje.

„Šlo o akci zachraň se, kdo můžeš,“ tvrdí Zdeněk Štybar v barvách Etixxu. Froome zůstává ve druhé skupině jen se dvěma pomocníky Pucciem a Lopézem, jimž příliš brzy dojdou síly. Král Tour je izolován jako už dávno ne, zoufale mluví do vysílačky, uzavře pakt s mladíky z Oriky, jenže vše marno.

Až ve třetí skupině, daleko za ním, jede dalších pět jezdců Sky i s Leopoldem Königem. Žádný jiný tým jim tu nechce pomoci tahat tempo. Chvíli se ještě snaží, lamentují, než pochopí: Nepůjde to.

Tolikrát dalo Sky na Tour ostatním pocítit, co to znamená kolektivní síla. Teď jim ostatní ukazují, co dokáže kolektivní nezájem.

Borci s nápisem Sky na dresech tak pokračují bez chuti a motivace. Odstup třetí skupiny drasticky narůstá.

Contadorovci a Quintanovci v čele etapy naopak přímo letí. „Nebyl jsem až tak optimistický, že se nám to povede, stoupání na trase totiž nevypadala příliš náročně,“ bude vyprávět Contador. „Ale hned od startu jsem útočil jako blázen. Ani jsem nevěděl, koho mám za sebou.“

Věděl to naopak Quintana. Moc dobře to věděl. „Jeďte, jeďte, naplno, Froome je až za námi,“ ponouká ostatní. Contadora později pochválí: „Alberto je skvělým stratégem. Viděli jsme to kdysi na Fuente Dé a viděli jsme to opět.“

Na Fuente Dé, podceňovaném stoupání při ročníku 2012, zvrátil nečekaným útokem Vueltu k obrazu svému. „Nezapomínejte, Contador Vueltu neprohrává,“ připomínají experti. Tři starty, tři vítězství jsou na jeho kontě. Nemíní se vzdát ani nyní.

Froomova druhá skupina je sice čtyřikrát početnější, přesto proti té první nic nezmůže. „Byl to boj o přežití,“ říká Michele Scarponi z Astany. Pak přidá: „Cyklistika je nevyzpytatelný sport.“

Především souhra Movistaru s Tinkoffem a s duem Etixxu Brambilla-De La Cruz funguje v první skupině skvěle. „Tým byl famózní. Jonathan Castroviejo a Ruben Fernandéz odvedli úžasnou práci,“ ocení Quintana své pomocníky. „A Alejandro to vše kontroloval zezadu.“

Alejandro Valverde, už opět při silách, jede ve druhé skupině.

„Pořád jsem se držel Froomova kola a snažil se ho znervóznit,“ vylíčí. Jakmile se ocitne na špici, navýší tempo a roztrhá ho, aby Brit nemohl ani regenerovat.

„Užil jsem si to,“ přizná po etapě.

Oleg Tiňkov, který až v neděli dorazil na Vueltu, pět kilometrů pod cílem stojí u trati a nadšeně povykuje na Contadora. Na Twitter vzápětí (ve slušném překladu) napíše: „Tak přece jen jsme Sky nakopali zadek.“

Vítěz patnácté etapy Vuelty Gianluca Brambilla.

Quintana před cílem Contadorovi uniká, ale triumf v etapě patří muži, jenž stál u zrodu jejího zběsilého průběhu: Gianlukovi Brambillovi z Etixxu. Těsně za ní přijíždí Kolumbijec. Potom i Contador.

„Dia grandioso,“ jásá Quintana.

„Věděl jsem, že je to nebezpečná sázka, ale podívejte, co se stalo,“ vykládá nadšeně Contador. „Přepsali jsme scénář Vuelty. Nemáme tu tak silný tým jako Movistar nebo Sky, museli jsme proto hledat spojence.“

Froomovi na závěrečném točitém stoupání k lanovce ve Formigalu ujede i Esteban Chaves z Oriky. Za cílem Kolumbijec vyčerpaně usedne na zem a chvíli trvá, než opět nalezne svůj pověstný úsměv.

Froome ztratí na Quintanu 2:37 minuty.

Nemluví a hned mizí.

Zbylé jezdce Sky dlouze vyhlížejí masér David Rozman i další muži z realizačního týmu stáje. Vyhlížejí je nesmírně dlouho.

Až po 41 minutách dorazí osamocený David Lopéz, který byl předtím jako poslední z týmu k ruce Froomovi, a když si z tempa druhé skupiny vystoupil, už se nedokázal propadnout až do té poslední.

Okamžitě po projetí cílem se otočí a beze slova opět sjíždí kopec zpět, k týmovému autobusu čekajícímu pod svahem.

Ti ostatní stále nikde.

„Oni snad špatně odbočili a jeli do Francie,“ zazní černý humor.

Až po 54 minutách dorazí pole nebo chcete-li „grupetto“ 91 cyklistů. Na posledních 25 kilometrech narostla jejich ztráta o další půl hodinu!

Jednadevadesát cyklistů, včetně Leopolda Königa a dalších pěti jezdců týmu Sky, přijíždí do cíle 15. etapy Vuelty na vrchol Formigalu se ztrátou 54 minut, jak ukazuje i časomíra na cílové bráně.

Mluvčí týmu Sky Mattia Palombini prohlásí, že jejich jezdci nebudou za cílem mluvit s novináři, reportéři se nad tímto verdiktem rozčilují.

König se pro MF DNES a iDNES.cz přesto rozmluví: „Cítím se teď tak prázdný. Devadesát hodin trvá celá Vuelta a my ji v deseti vteřinách dneska po startu ztratíme. Patnáct etap stresů tak přišlo vniveč. Hodně moc mě to mrzí. Ale...“

Nadechne se. „Pořád je to jen sport.“

Pak už jej mluvčí pošle pryč.

Překládám Königova slova zahraničním kolegům. Večerní nebe nad Formigalem se zatím barví do růžova. Pro Sky je však černočerné.

Nairo Quintana naopak přijde na tiskovou konferenci a zahájí ji slovy: „Velmi pěkný večer.“

Oficiální výsledky tou dobou stále neexistují. Celkem 93 jezdců dokončilo etapu mimo časový limit, podle nějž měli dorazit nejpozději 31:24 minut za vítězem. Mají proto být vyloučeni, ale jury posléze podle očekávání vyhlásí, že je vzhledem k jejich velkému počtu na Vueltě ponechá.

Kdyby tak neučinila, z týmu Sky by mohl dál pokračovat už pouze Froome. Jediný jezdec by zůstal v závodě i stájím Lotto Jumbo, FdJ a Bora. A žádného by už neměl tým Direct Energie.

Článek 2.6.032 pravidel praví, že „pouze ve výjimečných, nepředpokládaných případech a při zásazích vyšší moci, může jury po konzultaci s organizátory navýšit limit“.

K zásahu vyšší moci sice nedošlo, maximálně tak contadorovské moci, nicméně komisaři si nedovolí vyloučit více než polovinu pelotonu. Vždyť v závodě by potom zbylo jen 71 cyklistů.

Přesto tento verdikt hned vyvolá nesouhlasné reakce některých jezdců, kteří cílem toho dne projeli včas. „Ponechat je po nesplnění limitu v závodě je podvod,“ rozčiluje se například Jan Bakelants z AG2R.

Froome však nebude obrán o své pomocníky.

Později se Brit pro televizi ITV konečně rozhovoří. „Byl to pro nás těžký, těžký den. Chlapci odvedli spoustu práce už v sobotu,“ připomene, jak během královské etapy stahovali jeho pomocníci počáteční početný únik, v němž měl převahu Movistar. „Nebyli jsme pak dnes ráno připraveni stejně jako ostatní. Contador a Quintana jeli chytře, zaskočili nás a my se nikdy nevzpamatovali.“

Zůstal sice druhý, ale na Quintanu už ztrácí 3:37 minuty.

Copak má potřetí skončit na Vueltě druhý?

„Občas dostanete ve sportu i takovouhle facku,“ pronese manažer týmu Dave Brailsford. „Musíme si sednout a vymyslet co dál.“

Šest etap zbývá. Včetně časovky a dvou horských dojezdů.

„Oni budou vymýšlet, jak by nás zaskočili podobně, jako jsme my zaskočili je. Musíme se mít na pozoru,“ říká Quintana.

Froomova naděje na titul stále žije, byť je malá.

Königova naděje na pódium, nebo na Top 10 však shořela na silnicích do Formigalu.