Rekordman Kopecký se těší na Barum rally a myslí na další triumf

„Láká mě další vítězství, moc se na závod těším,“ netají se Kopecký, který nejdůležitější tuzemskou automobilovou soutěž ovládl před rokem popáté a díky tomu vládne historickým tabulkám.

V Německu, při svém čtvrtém letošním startu v mistrovství světa, chtěl tovární jezdec Škody Motorsport potvrdit své asfaltové přednosti. Až do osudného testu Baumholder, který měřil téměř 42 km, se mu to dařilo. Po polovině soutěže vedl svou kategorii a celkově byl devátý. Jenže poškozené kolo všechno změnilo.

„To je rally,“ podotkl Kopecký, který jako obvykle závodil s Pavlem Dreslerem ve Škodě Fabii R5. „Brzdil jsem ve stopě a v příští zatáčce bylo kolo prázdné. Museli jsme ho vyměnit a nabrali jsme ztrátu. Zbytek závodu jsme proto pojali jako trénink na Barumku.“

V cíli patřilo české posádce jedenácté místo, v kategorii WRC2 skončili druzí.

Kopecký a Barum rally 2001 havárie

2002 požár vozu

2003 3. místo

2004 1. místo*

2005 3. místo

2008 předjezdec

2009 vítězství

2010 havárie

2011 vítězství

2012 porucha motoru

2013 vítězství

2014 předjezdec

2015 vítězství

2016 vítězství



Poznámka: * v roce 2004 byl Jan Kopecký absolutně nejrychlejší, ale jel s vozem WRC, které v mistrovství Evropynemohly bodovat. Vítězem se proto stal Simon Jean-Joseph z Martiniku, Kopecký ovládl českou klasifikaci.

Náladu mohly Kopeckému lehce vylepšit debaty s jeho bývalými stájovými kolegy, které v Německu potkal. Po odchodu ze Škody se začínají prosazovat mezi světovou špičkou ve vozech WRC. Fin Esapekka Lappi nedávno vyhrál ve Finsku, jeho krajan Juho Hänninen tam dojel třetí. Teď v Německu zase Nor Andreas Mikkelsen vybojoval stříbro.

„S Finy jsem si psal během závodu, ale oni to moc neprožívají. Zvlášť přes esemesky,“ pousmál se Kopecký. „Každopádně se potvrdilo, jak ve Škodovce vyrostli.“

Český šampion se ale už soustředí na vrchol tuzemské sezony. Do Zlína přijíždí jako pětinásobný mistr republiky, titul si zajistil s předstihem už začátkem prázdnin. Během nich měl závodnickou pauzu, nyní absolvuje dvě rally ve dvou týdnech. Na tento dvojboj si ovšem Kopecký už zvykl, absolvuje ho potřetí v řadě. „Z Německa to není do Zlína tak daleko a program v týdnu před Barumkou není tak náročný. Teprve od čtvrtka do neděle toho člověk moc nenaspí,“ podotkl jezdec z Kostelce nad Orlicí.

Na Barumce bude závodit už potřinácté. A přestože je rekordmanem, sám dobře ví, jak rally dokáže jezdce překvapit.

„Je to opravdu výjimečný závod a rychlostní zkoušky nejsou jednoduché,“ upozornil Kopecký. „I když trať projedete desetkrát, nemůžete se spoléhat, že ji znáte nazpaměť.“

Zkušenosti z předchozích ročníků se ovšem snaží využít. Třeba tím, že na zkouškách, které se opakují, používá staré rozpisy.

„Ale pokud z toho nemám dobrý pocit, otevíráme nový blok a začínáme znovu,“ upozornil. „Seznamovací jízdy musí být důkladné, ať jde o Barumku, či jakýkoli jiný závod.“ Nejen důkladnost v přípravě dělá z Kopeckého hlavního favorita. Například trojnásobný vítěz Barumky Roman Kresta, který se na trať vrací po tříleté pauze, o něm jako o vítězi nepochybuje.

„Má za sebou tovární zázemí a stovky najetých kilometrů v posledních dvou týdnech. Není tady nikdo, kdo by ho porazil,“ poznamenal Kresta.

Kopecký si je svého jezdeckého umění vědom. Ale zároveň se těší na to, že na trati svede pořádně vyrovnanou bitvu. Třeba jako loni, kdy se přetahoval s Rusem Alexejem Lukjaňukem. Rozhodnutí padlo až v posledním testu, kdy jeho soupeř chyboval. „Doufám, že evropská jména se ukážou i letos a budou pořádně šlapat na plyn,“ přeje si Kopecký, který považuje loňský ročník za nejtěžší, který kdy jel.