Harrachovský můstek hostí drsný závod do vrchu

„Mám rád, když se lidi hecují, zkoušejí nové věci, dělají úplně jiné pohyby, než je pro ně běžné a celkově vypadnou ze své denní rutiny,“ řekl zpěvák Ben Cristovao, který si harrachovskou výzvu v podobě závodu Red Bull 400 vyzkoušel už vloni a letos se chystá zas.

Na startu nebude chybět ani vítěz loňského ročníku Tomáš Čelko, slovinský borec Matjaž Miklosza nebo Katarína Lovrantová, která vybojovala stříbro na nedávném Mistrovství světa v Red Bull 400 v Německu. A kategorie štafet se zúčastní i současní mistři světa – tým ASK Slavia Praha. Konkurence bude velká a o strhující podívanou nebude nouze.

Program Red Bull 400 Pátek:

Red Bull 400 Noční sprint (230 m)

21.30 Kvalifikační kola mužů a žen

22.35 Finále smíšených 2členných štafet (2x115 m)

22.40 Finále štafety IZS (2x115 m)

22.50 Finále ženy (230 m)

23.00 Finále muži (230 m)

Sobota 12. srpna

Hlavní závod (400 m)

10.30 Kvalifikační kola (230 m - 80 osob jeden rozběh)

12.15 exhibice elitního akrobatického pilota Martina Šonky

13.30 Finále šťastných poražených: celá vzdálenost (400 m)

15.45 Finále B: celá vzdálenost ženy (400 m)

16.00 Finále B: celá vzdálenost muži (400 m)

16.15 Finále: celá vzdálenost ženy (400 m)

16.30 Finále: celá vzdálenost muži (400 m)

„Zapomeňte na všechny rady a prostě běžte nahoru, jak jen můžete. Tenhle závod nevyhrávají silné nohy, ale nejsilnější hlava!“ zní rada organizátorů. A turecká legenda extrémního běhu Ahmet Arslan, který v Harrachově kraloval před dvěma lety, k tomu přidává: „Co je nejdůležitější ze všeho? Motivace! 400 metrů ve sklonu 75 procent prostě musíš psychicky chtít zdolat. Nejde jinak. A co na tom, že se po 100 metrech běh změní ve šplh?“

Jednou z novinek letošního závodu je dnešní Red Bull 400 Noční sprint. Pod umělým osvětlením se poběží sprint na 230 metrů v kategoriích muži, ženy, smíšená štafeta a štafeta IZS (hasiči, policie, armáda, záchranka). Kvalifikace začíná ve 21.30.

Sobotní program svým ojedinělým vystoupením zpestří letecký akrobat Martin Šonka, jeden z předních závodníků světové série Red Bull Air Race. „Je to možnost, jak ukázat leteckou akrobacii jako nádherný sport dalším lidem. Navíc je to také způsob, jak se udržovat ve formě, je to vlastně částečně takový trénink. Vždycky se ale snažím předvést maximum, aby to lidi bavilo a užili si to,“ vzkázal Šonka harrachovským závodníkům i publiku. „Závod bych si rád zkusil, jen k tomu zatím z časových důvodů nebyla příležitost. Je to neskutečná zabíračka a obrovská výzva. Respekt patří každému, kdo se přihlásí.“ Aby závodníci nestrádali nedostatkem energie, pořadatelé pro ně připravili třeba: 120 kg banánů, 110 kg jablek, 130 kg melounu, 30 kg švestek, 1300 porcí závinu nebo 600 kousků bublaniny. A samozřejmě i teplé jídlo.