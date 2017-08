Řekové před bojem: hádky, rvačka a kyselo po zranění tahouna

Další 4 fotografie v galerii Řecký pivot Jannis Burusis během duelu s Chorvatskem | foto: FIBA

dnes 9:50

Řečtí basketbalisté vstupují do mistrovství Evropy ve slibné sestavě, znovu mohou myslet na medailové pozice. Kouč Kostas Missas je však nejspíš vděčný, že už to vypukne. Trenérskému matadorovi je nominálně 64 let, během měsíčního přípravného kempu však o několik dalších nejspíš zestárnul.

Srpen začal pohodově, vždyť Řekové se honosí Jannisem Antetokunmpem, jedním z největších talentů v basketbalové historie, který by v NBA rád sbíral tituly s Milwaukee Bucks a na mezinárodní scéně už vyzval „neporazitelné“ Američany. Dvaadvacetiletý mladík s nigerijskými kořeny měl být největší hvězdou EuroBasketu a z řeckého národního týmu zpočátku znělo: „Byli bychom blázni, kdybychom nepostavili hru kolem něj.“ Jenže pak přišla první příprava a Jannis se zranil. V duelu s Černou Horou sice zazářil 20 body a devíti doskoky, navrch znemožnil Nikolu Pavličeviče, jenže také jej po zápase znovu začalo bolet koleno. Jannisův blok na Nikolu Pavličeviče: Peripetie. Krize se však nekonala. Nastupující hvězda NBA s úsměvem zamířila z reprekempu na pár dní do Číny, aby se stala ještě slavnější. Ovšem tam se z řeckého reprezentanta stal hráč v rekonvalescenci. Na Dálný východ totiž za Antetokunmpem zamířil z Ameriky lékařský tým, který si bolavé koleno znovu prohlédl. Řecký křídelník Jannis Antetokunmpo vstřebává porážku s Chorvatskem. Řekové přišli o lídra. A samozřejmě se tvářili poněkud kysele. „Jednalo se o organizovaný a dobře zinscenovaný scénář od klubu NBA, jehož cílem bylo zabránit Antetokunmpovi hrát na EuroBasketu. Hráči nakonec nezbylo než říct, že nemůže nastoupit,“ čílilo se svazové vedení v oficiálním prohlášení. Zkušený trenér Missas popsal Jannisův příběh: „Mým největším problémem teď je, že jsem s Jannisem počítal. Normálně se s námi připravoval, žádné potíže neměl, pak doktoři z Milwaukee řekli, že musí pět dní odpočívat a pak ho požádali o další vyšetření. A teď nám z Číny vzkazují, že jeho neduhy jsou ještě vážnější.“ Vedení NBA se mezitím postavilo za klub a hájilo i své kroky. „NBA i Milwaukee Bucks postupovali tak, jak jim velí dohoda s mezinárodní federací FIBA,“ tvrdí jeden z viceprezidentů ligy Tim Frank. „Jannisovo zranění bylo potvrzeno během několika vyšetření a pokud někdo naznačuje opak, nemá pravdu.“ Řecký basketbalista Jorgos Printezis si drbe hlavu během osmifinále ME s Belgií. Tak či tak, na mistrovství Evropy se objeví je jeden Antetokunmpo - Jannisův starší bratr Thanasis, který se během léta stal posilou Panathinaikosu Atény. Avšak ztráta tahouna není tím jediným, o čem se v souvislosti s řeckou reprezentací psalo. Že nemohli Jannis Papapetru, Jorgos Printezis a Jannis Burusis odcestovat k přípravě do Británie vinou střevní chřipky, to byl ten nejmenší problém. Hůř to vypadalo, když se po zápase v Srbsku veřejně hádali Kostas Papanikolau s Dimitrisem Agravanisem, dva spoluhráči z Olympiakosu Pireus. Po střetnutí s Itálií se nad jídelním stolem začali přetlačovat pro změnu Burusis a Nikos Pappas, v uplynulém ročníku kolegové z Panathinaikosu Atény. „Takhle do sebe jdeme během celého ročníku,“ snažil se situaci zlehčit Pappas. Řečtí basketbalisté se fotí před EuroBasketem 2017. Teď už je řecký výběr ve finských Helsinkách a chladí hlavy na čtvrteční souboj s Islandem, v dalším průběhu základní skupiny vyzve Francii, Slovinsko, Finsko a Polsko.