Fordy dominovaly v rallye na mosteckém autodromu

Vítězství v Mostě vybojovala posádka Martin Vlček – Jindřiška Žáková, o 23 vteřin za nimi zaostal Jaromír Tarabus s Danielem Trunkátem, bronz bral Karel Trněný s německým navigátorem Christianem Doerrem. Jejich Škoda Fabia WRC se tak vklínila mezi nadupané fordy, neboť i celkově čtvrtý tandem Petr Trnovec – Miroslav Staněk totiž startoval s Fiestou R5.

O zlatu rozhodl závěr, až do předposledního měřeného úseku držel prim Tarabus. „Pak jsme do něčeho asi vrazili na cestě. Přišel defekt a jeli jsme snad pět kilometrů po prázdném kole. Je to velké zklamání. Závod jsme měli dobře rozjetý, mrzí to hodně. Navíc jsme potřebovali body do mistráku,“ zalitoval smolař závodu. Vlček už příliš ve vítězství nevěřil: „Ztráceli jsme po celou dobu zhruba 20 vteřin, což je v tak krátkém závodě hodně.“

K rychlostní zkoušce v areálu mosteckého autodromu letos poprvé přibyly tři měřené úseky na běžných silnicích v členitém terénu Krušných hor. Měřily celkem sedmdesát kilometrů. Tři z nich posádky absolvovaly dvakrát, jeden třikrát.

„Počasí nám víc než přálo. Byl nádherný slunečný den, což se projevilo i v zájmu fanoušků. Zejména na odpolední rychlostní zkoušku dorazili velkém počtu,“ pochvalovala si marketingová ředitelka autodromu Jana Svobodová.

Závodil i teprve šestnáctiletý Petr Semerád, který jinak pilotuje Formuli 4. Při premiérovém startu v rally s navigátorem Petrem Těšínským obsadil Peugeotem 208 R2 13 .příčku absolutně. „Jeli jsme hlavně na pocit, uvolněně. Nic jsme nehrotili. Na první zkušenost v rally je to dobrý počin.“