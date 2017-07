Při Rallye Železné hory ukáže na Chrudimsku své umění na sto posádek

Pokud budou zahrádkáři v několika vískách na jih od Chrudimi chtít využít volný čas k posekání trávy, mají vhodnou příležitost. Jejich sekačky přehluší poněkud ostřejší zvuk. Ten budou za ploty domů vydávat svištící závodní vozy, které kolem projedou během soboty hned třikrát. Trasa letošní Rallye Železné hory totiž kopíruje předchozí ročníky.

„Zachovali jsme úseky, protože nám to připadá bezpečnější. Obyvatelé už vědí, co a jak je se závodem spojené. Spolupráce funguje, a proto jsme nic neměnili,“ uvedl ředitel závodu Marek Šimík.

První posádky začnou ukrajovat úvodní kilometry v 8.30. Zahajovací „erzeta“ se pojede mezi obcemi Skupice a Pohled, načež posádky po dojetí do cíle zamíří na druhou rychlostní vložku mezi Liboměřicemi a Petrkovem.

Poslední měřený úsek leží mezi Nasavrky a Loučkami. Závodní týmy rozdělené do dvanácti tříd absolvují během rallye stejnou trasu třikrát a dohromady se jim tak bude stopovat čas na bezmála 66 ostrých kilometrech. Trasa povede výhradně po asfaltu. Podle organizátorů je počet posádek stejný jako loni, přitom zhruba 60 až 70 procent tvoří tytéž dvojice.

V minulých letech jezdcům „zpestřily“ průjezd obcemi drobné opravy, například v Podlíšťanech byl kvůli opravě mostu vyfrézovaný kus silnice a závodníci tak museli své stroje krotit. Letos by nic podobného nastat nemělo.

„Opravuje se sice elektrifikace v Kvítku, ale s obecním úřadem a stavební firmou jsme to monitorovali. Je to průjezdné. Kabely leží mimo komunikaci. Není to nic, co by posádky ohrozilo nebo jim průjezd zkomplikovalo,“ podotkl Šimík.

Pořadatelé do stanoveného termínu registrovali 95 posádek, které vyjedou už dnes odpoledne na rampu na chrudimském Resselově náměstí, kde se od 16 hodin uskuteční slavnostní představení. Tam i na samotné závody se zájemci dostanou zcela zdarma.

Letošní ročník je zároveň čtvrtým podnikem šestidílného Českomoravského poháru rallye. Zabezpečení trati přitom bude na stejné úrovni jako při republikovém šampionátu. Také letos budou moci lidé zahlédnout na přejezdech mezi jednotlivými „erzetami“ závodní vozy opatřené oranžovými majáky.

„Policie je akceptuje. Zavedli jsme je loni a ujaly se. Je to něco navíc, aby běžný účastník silničního provozu mezi uzavřenými úseky viděl, že se tam pohybují sportovní auta,“ objasnil Šimík.

Na přejezdech budou závodníci dodržovat standardní rychlostní zákonné předpisy.

Fanoušci burácejících motorů se mohou těšit na souboje historických a soudobých vozidel. Ve startovní listině figurují tradiční rallyové značky. Mezi nejrychlejší se budou řadit vozy Mitsubishi Lancer různých evolucí. Těm mají v nejprestižnější třídě A4 konkurovat vozy Subaru Impreza. Ve slabších kategoriích vyrazí na trať řada škodovek, včetně populárních „erek“. Přihlášené jsou ovšem i legendární závoďáky Lancia Delta Integrale.

Mezi favorizované posádky vozů mitsubishi by se mohl vklínit Polák Igor Bartold s BMW. „Jezdí velice pěkně. Dále bych zmínil Zdeňka Němce, což je zkušený jezdec ze Zlínska. A do předních příček zasahuje i Tomáš Kudrnáč z Liberce,“ nastínil okruh dalších adeptů na přední pozice Šimík.

V dosavadním průběhu poháru se pere o vedení posádka Michal Černý a Miloslav Volín s polskými soky Januszem Lelkem a Slawomirem Bolkem. „Nenechají si nic líbit. Až do konce nikdo z nich nezvolní a rozdíly jsou mezi nimi opravdu minimální,“ dodává Šimík.

Právě Poláci, kterých bude téměř pětina, jsou známí svým atraktivním a dravým závodním stylem. Jejich průjezdy ostrými zatáčkami jsou příslibem pohledné show. Příhodných míst pro smyky či zvířený prach se přitom naskýtá dostatek. Hodně fandů míří obvykle za obec Skupice na nájezd z úzké silnice na širší, k „vracáku“ do Samařova nebo k hasičárně v Křižanovicích.