Sezona, jež má změnit pořádky ve světové rallye, začala tragédií

Klidně mohl - a stále ještě může - být tím, kdo se v půlce listopadu stane světovým šampionem v rallye. Jenže jen pár desítek minut poté, co ve čtvrtek odstartovala slavná Rallye Monte Carlo, první závod sezony, měl Hayden Paddon slzy v očích. Při jeho havárii zahynul 50letý fotograf ze Španělska.

V honbě za atraktivními záběry se postavil na místo, které hraničilo se sebevraždou. Jiní diváci na něj zdálky křičeli, ať zmizí, jenže on zůstával. A tak když novozélandský jezdec nezvládl na ledu levotočivou zatáčku, trefil ho, aniž to tušil.

Jak tragický začátek sezony!

Sezony, o které už všichni dopředu mluvili jako o zlomové. Jako o sezoně, která v rallye rozbourá zavedené pořádky posledních let.

„Jsem si jistý, že fanoušci si WRC v roce 2017 zamilují. Auta mají chlapský vzhled a jejich vyšší výkon u lidí vzbudí úsměv. A je jedno, jestli budou přímo na místě, nebo u televize,“ říkal před startem šampionátu Olivier Ciesla, promotér WRC.

Světová rallye prošla zásadními revolucemi. Tou plánovanou, která pozměnila technické předpisy. Rozšířený restriktor zajistil zvýšení výkonu motorů, k tomu byla snížena minimální váha, takže vozy výrazně zrychlily. A je otázkou, která ze značek na tom vydělá. „Nikdo neví, které auto, který jezdec zazáří. Ten pocit nepředvídatelnosti je prostě úžasný,“ uvedl Ciesla.

A pak je tu jedna šokující revoluce, vlastně spíš involuce. Ze šampionátu zmizel tým Volkswagen, po čtyři roky stroj na vítězství, který rallye zcela ovládl.

Kvůli známé „dieselgate“ se automobilka z motorsportu stáhla, aby nedráždila veřejnost. I proto obhájce trůnu Sébastien Ogier - v polovině závodu teď druhý za Neuvillem - jede s fordem. Naopak se do MS vrátily značky Citroën a Toyota.

„To, že odešla značka Volkswagen, je škoda, protože odešel tahoun a tým, který udával směr a trendy. Na druhou stranu měl VW velkou nadvládu. Z toho pohledu se možná uvolnilo místo pro větší boj,“ řekl ČTK jezdec Martin Prokop. „Všechno je teď na nule a až v Monte Carlu se uvidí, kdo na tom jak je.“

On sám se po letech ve WRC stáhl do pozadí. Neřekl sbohem, leč soustředí se spíše na Dakar, kde před pár dny skončil 11. V rallyeovém MS teď jeho tým z Jihlavy zajišťuje starty Nora Madse Östberga.

„Je trochu zvláštní, že velký světový jezdec jde do Česka, a ne naopak, ale vybudovali jsme něco, na co můžeme být pyšní,“ uvedl Prokop. „Moje priorita teď bude jeho závodění. Mads je jezdec, který se dokáže dostat na bednu, což by pro tým bylo skvělé. Dávám mu nejlepší lidi.“