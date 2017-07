Kolomý v Číně pokračuje s penalizací, ve 12. etapě byl šestý

Kolomý ve 12. etapě přišel o průběžnou třetí pozici kvůli problémům s řízením. Zůstal stát ve špatně přístupném terénu, dokud se týmu nepodařilo nadvakrát dopravit vrtulníkem na místo náhradní díl. Napoprvé při shození z dvacetimetrové výšky součástka praskla.

„Jak se říká, když se to se.e, tak pořádně. Naštěstí shoz číslo 2 z výšky pěti metrů dopadl podstatně lépe a Phoenix je provozu schopný. Jsme rádi, že se nám podařilo dostat Martina zpět na trať a do závodu,“ uvedl na webu týmu Buggyra ředitel vývoje Robin Dolejš.

„Je to velká škoda přijít o celkové umístění tak blízko před cílem,“ řekl Kolomý. Do 13. etapy vyrážel ze zadních pozic. „Startovat zezadu je peklo, cesty jsou rozježděné a nedá se vůbec jet. Na některé duny jsme si museli několikrát najíždět, abychom nikde nezapadli. Phoenix ale zase letí, tak valíme dál,“ hlásil na facebooku v průběhu předposlední etapy s 318 měřenými kilometry.

Celkovému pořadí dál vládnou ruští piloti kamazů. Vede Dmitrij Sotnikov před Antonem Šibalovem a Airatem Mardějevem, stejné bylo pořadí i ve 13. etapě. V čele soutěže automobilů je už s více než hodinovým náskokem Francouz Cyril Despres s peugeotem.