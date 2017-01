Drsný Dakar. Padesátistupňové horko, pak zase déšť a blesky

VIDEO: Klíční kost mi koukala z ramene, líčí zranění Macháček

dnes 11:57

Měl to být jeho poslední Dakar. Pár týdnů před šedesátinami ten rozlučkový, jak se na pětinásobného vítěze sluší. A znovu za řídítky čtyřkolky. Jenže až se slavná rallye přehoupne v pondělí do své druhé půlky, on už bude doma. Josef Macháček, pro mnohé jeden z favoritů letošního Dakaru, už ve čtvrtek vzdal.