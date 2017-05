Je tady Rallye Český Krumlov. Ján se nově pojede v protisměru

Tisíce motoristických fanoušků se těší na průjezd obcí Malonty, závody u lyžařských sjezdovek, mezi pavilony na výstavišti, na proslulý noční průjezd zemědělským areálem ve Svatém Janu nad Malší či na vyhlašování vítězů pod českokrumlovským zámkem. Tohle všechno nabízí Rallye Český Krumlov. Na úzkých silničkách na Krumlovsku a Budějovicku se závodní speciály proženou popětačtyřicáté. A vystartují už za dva dny.

„Pro diváky bude atraktivní souboj trojice jezdců, kteří dojeli na stupních vítězů na dvou předchozích podnicích, na Rallye Šumava a na Valašské rallye. Lidé se mohou těšit na Jana Kopeckého s tovární fabií, Václava Pecha a Jana Černého,“ říká hlavní pořadatel soutěže Pavel Kacerovský.

Favoritem letošního ročníku je určitě posádka týmu Škoda Motorsport s pilotem Janem Kopeckým a navigátorem Pavlem Dreslerem.

„Kopecký je obhájce vítězství z předchozích dvou ročníků, Václav Pech sice tady vyhrál už čtyřikrát, ale teprve se sžívá s novým autem Ford Fiesta R5,“ zmiňuje hlavní pořadatel rallye.

Na krumlovských tratích se představí i dvacítka posádek, kde figurují Jihočeši. „Můžeme jmenovat například bratry Kramlovy se Subaru Impreza nebo Jana Jinderleho, který je stálicí a špičkou ve své třídě,“ uvádí Kacerovský a dodává, že diváci se mohou těšit i na historické závodní vozy. Na startu se představí také vítězové dvou minulých ročníků se Škodou 130 LR Jan Krejča s Pavlem Šárkou.

Součástí Rallye Krumlov je také šestý ročník soutěže pro auta na alternativní pohony New Energies Rallye, která spadá do seriálu mistrovství světa.

Jako vždy vše startuje v pátek. Prvním testem posádek bude superspeciální rychlostní zkouška na českobudějovickém výstavišti. První auto na trať vyjede v 15.30 hodin.

„Ale už v 10.30 hodin se diváci mohou přijít podívat na shakedown, tedy testovací průjezd. Ve 13.35 hodin na výstavišti odstartují soutěžní vozy New Energies Rallye a od 14.15 hodin pak všechny zveme na exhibici Petra Fulína s vozem Seat Leon,“ říká Kacerovský s tím, že v areálu výstaviště mohou návštěvníci vidět, jak se v servisu pracuje na závodních autech.

Potom se soutěžící vydají na oficiální zahájení do Jelení zahrady v Českém Krumlově. Odtud pak zamíří na start druhé zkoušky, která se pojede ve Svincích.

Páteční program už řadu let láká hlavně na atraktivní noční zkoušku, která je spojená se Svatým Janem nad Malší u Velešína. Letos tam pořadatelé udělali velkou změnu. „Nejzajímavější věcí letošního ročníku je to, že jsme úplně otočili dvě tradiční rychlostní zkoušky. Test Ján se tak změní po 19 letech. Soutěžní vozy odstartují přímo na návsi a pak se přes serpentinu pod obcí zase dostanou do zemědělského areálu a odtud zamíří pryč. I samotný průjezd areálem bude jiný, ale lidé budou mít na diváckém místě velice dobrý výhled na trať,“ zmiňuje Kacerovský s tím, že poprvé v historii soutěže se pojede v protisměru i zkouška Lipno.

V sobotu se začíná závodit na desetikilometrovém testu Kohout. A odtud zamíří soutěžící na tradiční průjezd Malonty, který zavede posádky až na hranice s Rakouskem. Následuje přeskupení v Kaplici a pak druhá superspeciálka v Českých Budějovicích.

Rallye skončí druhými průjezdy testů Rožmberk a Lipno. Na rampu v Jelení zahradě vyjede vítěz v sobotu po 17. hodině.