Pan Red Bull je můj kamarád, říká bývalý vítěz Barum rally Baumschlager

Přesně před třiceti lety se poprvé postavil na start Barum rally. Atraktivní jezdecký styl a sympatické vystupování z něj udělaly miláčka diváků. A rakouskému jezdci Raimundu Baumschlagerovi se na Zlínsku zalíbilo tak, že tady závodil desetkrát. Letos dorazil znovu, poprvé jako týmový šéf. Pro stříbrného Tomáše Kostku dokonale připravil Škodu Fabii R5.

„Hodně jsme testovali, příprava byla důkladná. Jsem rád, že Tomáš to zvládl,“ liboval si Baumschlager.

Raimund Baumschlager Soutěžní jezdec a majitel stejnojmenného týmu se narodil v roce 1959 v Rosenau. Svou první rally absolvoval v roce 1982. Je třináctinásobným mistrem Rakouska, v minulosti působil jako tovární jezdec Volkswagenu nebo Fordu. Desetkrát startoval na Barum rally, kterou v roce 1993 vyhrál. Úzce spolupracuje s továrním týmem Škoda Motorsport. Testoval model S2000, v jeho stáji závodí i tovární jezdci.

Na Barumce jste poprvé startoval v roce 1986 s Toyotou Corolla GT. Vzpomenete si na to ještě?

Jasně. Pamatuju si, že jsme bydleli v hotelu Moskva. V jedenáctém patře byla diskotéka, takže jsme si užili hodně zábavy. (smích) Pokud jde o sportovní stránku, rychlostní zkoušky byly opravdu těžké. Možná o něco víc než teď. V paměti mi zůstala třeba Pindula. Bylo těžké přežít bez defektu. Úžasní byli diváci, všude jich stála spousta. Barumku jsem si okamžitě zamiloval, byla to cool soutěž.

Pokaždé jste bojoval o nejvyšší příčky, ale na vítězství jste čekal až do roku 1993. Jaké bylo?

Chvíli trvalo, než jsem pochopil, jak přežít rally, jako je Barumka. Někdy jsem měl smůlu, jindy štěstí. Rok 1993 byl absolutně úžasný. Bylo to moje první vítězství s Fordem Escort RS Cosworth a hlavním sponzorem Red Bullem. Pan Mateschitz (majitel společnosti) byl nadšený. Tento triumf mám pořád v hlavě.

Vaše spolupráce s Dietrichem Mateschitzem pokračuje dodnes. Jaký je?

Říká, že jsme přátelé, takže taky můžu říct, že jsem jeho kamarád. (úsměv) Pro mě je to pořád ta samá osoba. Když jsem přišel do Red Bullu, měl čtyři zaměstnance. Nevím, kolik jich má teď, ale je jich spousta. Kdykoliv mám nějaký problém, můžu mu zavolat a bavit se s ním stejně jako před dvaceti lety. Navzdory tomu, čeho dosáhl, je stejný jako tehdy.

Rally podporuje dodnes. Má ji rád?

Je fanoušek rally, ale miluje motorsport jako takový. Podívejte se, čeho dosáhl ve formuli 1. Kdysi mi v kanceláři říkal, že bude mít vlastní tým. Tak jsem se zasmál, popřál mu hodně štěstí a odpověděl, že v tom případě já poletím na Měsíc. A vidíte, on má svůj tým formule 1, ale já jsem na Měsíci nebyl. Není to snílek, ale vizionář.

Do Zlína jste dorazil jako šéf týmu. Neláká vás vydat se opět na zdejší trať?

V roce 2003 jsem začal budovat firmu. Byl jsem pod tlakem, čas běžel. Ale Barumka je jedna z mých nejoblíbenějších soutěží a chtěl bych se vrátit. Začal jsem o tom přemýšlet před třemi lety. Myslel jsem, že by se to mohlo podařit letos. Jenže jsme měli tři auta na mistrovství světa v Německu a potom nás oslovil Tomáš. Na prvním místě je byznys, až pak soukromá zábava.

Takže přijedete za rok?

Zúčastnil jsem se autogramiády a měl s sebou 150 podpisových karet. Chodila za mnou spousta lidí, v momentě byly fuč. Tak jsem vzápětí oznámil našemu inženýrovi, že za rok se musíme vrátit. Zdejší atmosféra je opravdu úžasná.

Spousta lidí si pamatuje váš atraktivní styl, býval jste hodně populární. Takže se nedivím, že chtěli podpis.

Původně jsem si říkal, proč bych tam chodil. Pan Regner (ředitel soutěže) mi řekl, že bych tam měl jít, že neuvěřím, kolik lidí bude chtít podpis. Měl pravdu. Jsem šťastný, že jsme tam šli.

Překvapilo vás, když se ozval Tomáš Kostka a chtěl si od vás pronajmout auto?

Trošku, protože s Čechy moc nespolupracujeme. Vím, že Roman Kresta je jeho švagr, takže mě zaskočilo, že volal. Dali jsme mu nabídku a rychle jsme se dohodli.

Co jste říkal jeho výkonu?

Už na začátku, když nás oslovil, jsem se díval na jeho časy z minulosti. Viděl jsem, že byl rychlý, ale nevěděl jak. Udělali jsme první test, na němž okamžitě porozuměl autu a přesně odpovídal na otázky o tlumičích či nastavení. Jsem moc rád, že dojel druhý.

Dlouhodobě spolupracujete s mladoboleslavskou Škodou. Jak váš vztah začal?

Pan Hrabánek (šéf Škody Motorsport) mi na začátku vývoje modelu S2000 nabídl, jestli nechci být jedním z testovacích jezdců. Samozřejmě jsem souhlasil. Máme výborný vztah, jejich auta jsou opravdu úžasná, stejně jako jezdci. Jan Kopecký je skvělý jezdec. Na asfaltu patří mezi světovou špičku.