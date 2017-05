Kapitán novozélandských ragbistů Read bude pokračovat do MS 2019

Read se podílel na triumfu novozélandských ragbistů na šampionátech v letech 2011 a 2015. Při absenci Richieho McCawa tým vedl jako kapitán a po jeho ukončení kariéry před dvěma lety převzal tuto roli na plný úvazek.

Právě kapitánství mělo velký podíl na tom, že Read neodešel hrát ragby z Nového Zélandu, čímž by si zavřel dveře k All Blacks. „Před pěti nebo šesti lety jsem uvažoval o tom, že bych mohl v roce 2015 odejít do zahraničí, ale teď jsem kapitánem All Blacks a máme před sebou úžasné výzvy,“ uvedl nejlepší ragbista světa za rok 2013.

Podle médií by se Read mohl stát na základě nové kolektivní smlouvy mezi národní federací a hráčskou unií prvním novozélandským ragbistou v historii s platem milion dolarů ročně. Před Readem se už se zastřešující organizací New Zealand Rugby dohodlo na reprezentačních smlouvách 15 dalších hráčů.