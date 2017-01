Brněnští basketbalisté se zadrhli. Pumprla: Na výhry bude času dost

„Tři výhry v řadě byly dobré, zkoušeli jsme na to navázat, ale nepovedlo se,“ pokrčil rameny brněnský křídelník Radek Pumprla. „Jestli Pardubicím vydrží tahle forma v play-off, můžou bojovat o pozici české dvojky,“ pochválil soupeře.

O vyřazovacích bojích tajně sní i MMCITÉ. Po slibném adventu ale svěřenci trenéra Zorana Helbicha padli v Kolíně a ani o víkendu s pardubickým favoritem od úvodních minut nedokázali držet tempo.

„Snažili jsme se na jejich kvalitu připravit, bohužel ze začátku nám to nevyšlo. Nevím proč,“ přemítal 21letý Pumprla. „Utekli nám bodově, my jsme se netrefili v útoku, blbě jsme si podávali míč,“ litoval brněnský mladík.

Jako by se Brňané po dvou porážkách vrátili do starých kolejí a do pozice outsidera soutěže.

„Kolín doma neprohrává, Pardubice jsou velký soupeř. Jsou jediní, kteří dokázali porazit Nymburk. Los byl těžký,“ podotkl Pumprla. „Myslím, že na výhry ještě bude dost času,“ dodal mladší bratr momentálně zraněného reprezentanta Pavla, jenž působí v Nymburce.

S ním se Brňané střetnou v bohunickém kampusu koncem ledna, předtím čeká na aktuálně předposlední tým dvanáctičlenné tabulky duel v Ústí nad Labem a především důležitá partie proti poslednímu NH Ostrava.