Forma po soustředění je, ulevil si dálkař Juška po osmimetrovém skoku

Dokonce dvakrát. Poprvé před třetím skokem, do kterého šel český rekordman po přešlapech v předcházejících pokusech. Podařilo se, na jistotu skočených 774 centimetrů mu v pohodě stačilo na vedení a stačilo by mu i na vítězství.

Podruhé pak před svým šestým skokem, poslední možností, jak překonat hranici osmi metrů a splnit přání diváků i pořadatelů vidět v Novém Městě konečně osmimetrový skok.

Také tady napětí přineslo úspěch, Juška ve svém posledním závodním vystoupení před světovým šampionátem v Londýně skočil 802 centimetrů. Před rokem mu k osmimetrové hranici chyběly v Novém Městě dva centimetry.

„Přesně tohle jsem potřeboval,“ neskrýval spokojenost český rekordman. Oprávněně, na osmimetrový závodní skok čekal téměř od poloviny června. Přitom v květnu v Německu skočil 829 centimetrů a vylepšil tím český rekord.

Je na vás vidět spokojenost, souhlasí to?

Naprosto, forma po soustředění je, tohle bylo fajn.

Vůbec jste se ale k osmimetrovému skoku nemusel dostat, první dva pokusy jste totiž přeslápl a hrozilo vám vyřazení. Co se stalo?

Trochu jsem se nesrovnal s větrem, takže to takhle dopadlo.

Ty přeslápnuté pokusy ale vypadaly velmi dobře, měl jste také ten pocit?

Ano, myslím si, že kdybych nepřešlápl, tak by byly za osm metrů a asi i víc než ten poslední platný.

Vypadalo to, že jste ty dva pokusy docela riskoval. Taktika?

Šel jsem do prvních třech pokusů s tím, že budu riskovat, že to bude zkouška na kvalifikaci na mistrovství světa. Bohužel první dva jsem přešlápl, tak ten třetí už byl zajišťovací, abych mohl pokračovat.

Vyplatilo se vám to a diváci to náležitě ocenili. Jak jste si to užil v Novém Městě.

Hodně, jezdím sem rád, mám tyhle malé mítinky, jako je tady nebo v Táboře rád. Diváci byli výborní, skáčeme přímo před tribunou, to se skáče dobře.

Váš nejdelší pokus měřil 802 centimetrů, bude to v páteční kvalifikaci v Londýně stačit na postup do finále?

Nemuselo by, myslím si, že bude potřeba skočit víc. Ale uvidíme, je to často ošemetné, stát se může cokoliv. Před dvěma lety v Pekingu mi nakonec stačilo na postup do finále 798 centimetrů.

Tam jste se poprvé probojoval do finále mistrovství světa dospělých, nyní to zkusíte podruhé. Jakým pro vás je stadion v Londýně, kde šampionát proběhne?

Byl jsem se tam podívat a stadion je super. Připomíná mi Peking, mohl by mi vyhovovat.

Co vaše výsledky a Londýn?

Tak to zatím nic moc, závodil jsem tam jednou a myslím, že jsem skočil kolem 775 centimetrů. Teď bych potřeboval víc.