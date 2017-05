Tenhle titul je nejtěžší, radovala se smečařka mistryň Gambová

Trenér Čada prohlásil, že v pátém setu jste zářila. Byl to váš zápas?

Tak bych to nenazvala. Povedlo se mi tam pár dobrých balonů v tie-breaku, ale nebyl to jen pátý set. V každém z těch předchozích jsme musely uhrát pětadvacet bodů. Do tie-breaku jsme šly s tím, že je to úplně poslední set a nesmíme hrát ustrašeně, nesmíme se bát, protože s tím bychom určitě nevyhrály.

Bleskly vám hlavou všechny ztracené tie-breaky s Olomoucí?

Po středečním zápase, kdy jsem hrála hodně ustrašeně, jsem si uvědomila, že takhle to nejde. Po čtyřech prohrách v tie-breaku jsme si řekly, že tenhle už uhrajeme. Věřily jsme si, protože dosud tým, který vyhrál první set, pak vyhrál i celý zápas. V tie-breaku jsme ukázaly, kde je naše síla. Hrály jsme týmově, a když to jedné nešlo, vzala to druhá za ni.

Pro Prostějov je to devátý titul, pro vás čtvrtý. Kam byste ho zařadila?

Rozhodně mezi nejtěžší a nejvíc vybojované. Všechny předchozí tituly i české poháry jsme vyhrály 3:0, letos jsme poprvé neobhájily pohár, proto jsme chtěly aspoň titul. Hrálo se na pět zápasů, z toho tři skončily tie-breakem, takže je tento titul rozhodně nejvíc vybojovaný a nejtěžší je i vzhledem k problémům, které nás trápily.

Je radost po pátém zápase větší?

Možná ano. Když si to člověk tak vybojuje, je radost větší, než když vyhrajete třikrát 3:0. Loni měla Olomouc strašně těžkou sérii s Ostravou, neměla kádr tak široký jako letos a bylo vidět, že melou z posledního, a proto bylo finále jednoznačné. Letos posílily a bylo na nich strašně vidět, že nás chtějí z trůnu sesadit. Bojovaly, rvaly se a musím před nimi smeknout klobouk, protože jsme si to musely vybojovat a bylo to hodně těžké.

Čekala jste, že bude Olomouc tak vzdorovat?

Určitě jsme to čekaly, i vzhledem k předchozím zápasům, vždyť jen ten první zkraje sezony jsme zvládly lehce, ale už ten další jsme vyhrály šťastně 16:14 v tie-breaku a Olomouc ukázala, že má velmi silný tým. Měly velmi silnou celou dvanáctku, vyrovnanou, i po vystřídání neměly výkyvy, takže jsme věděly, že to bude těžké a budeme se muset rvát o každý balon. My jsme nesměly čekat, jak bude hrát Olomouc a co předvede, šlo o to, jak se k tomu postavíme.

Je mezi vámi rivalita? Kluby jsou blízko, fanoušci to prožívají, ale platí to i pro hráčky?

Nevím, jestli přímo rivalita. Pro mě extrémně ne, v Olomouci jsem nikdy nehrála, ale možná teď vzniká. Dva roky po sobě jsme spolu byly ve finále, takže o nějaké rivalitě se dá mluvit. Já to tak ale neberu.

Vaše éra trvá, jaký je to pocit?

Vždycky je to příjemné, když sezonu zakončíte titulem. Ani si nechci představovat, že bychom si šly sednout na večeři se stříbrnými medailemi na krku.

A příští rok přidáte desátý titul?

Uvidíme, jaké představy bude mít klub a také kde skončím já. Vypršela mi smlouva a teprve budeme jednat co dál.