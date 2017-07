Basketbalisté v první přípravě vysoko prohráli v Polsku

Trenérovi Ronenu Ginzburgovi vedle Satoranského a Veselého, kteří by se k reprezentaci měli připojit v příštích dnech, chyběl z nominace také pivot Ondřej Balvín. Šanci tak dostali hráči bojující o nominaci na šampionát včetně reprezentačního nováčka Michala Mareše.

Jenže Čechům vůbec nevyšel vstup do zápasu. Pauza od konce sezony se na nich podepsala a než chytli rytmus, prohrávali za pět minut 2:17. Po prostřídání se sice chytli, ale ztrátu už nedokázali snížit. A to především kvůli slabé obraně, kterou rozebíraly zejména dvě největší polské opory, Mateuz Ponitka a Damian Kulig.

Ponitka jen v první půli nastřílel 17 bodů a celkem jich za 16 minut na hřišti stihl dát 22. Kulig přidal jen o bod méně. Na české straně byli nejlepšími střelci s 10 body Lukáš Palyza a Patrik Auda.

„Dneska jsme dostali lekci v tvrdosti a efektivitě hry. Na nás bylo vidět, že si v některých fázích nejsme schopni vyhovět. Poláci byli přesní, uměli si dát přihrávku. Dá se říct, že nás smetli už na začátku zápasu a pak se dohrávalo,“ zhodnotil utkání Palyza.

Zlepšení nepřišlo ani ve druhé půli a ztráta většinou narůstala, než se zmenšovala. Češi dál nestíhali v obraně, celkem se dopustili 32 faulů, což Poláci potrestali 33 body z trestných hodů.

„Poslední týden jsme se na tréninku řezali, až trenér říkal, že bychom od toho měli upustit, soustředit se na čistší obranu a nedávat tam pořád ruce. S tím poselstvím jsme šli do zápasu a stejně to dopadlo tak, že máme přes 30 faulů. Pokud budeme chtít být konkurenceschopní, tak musíme přidat fyzičnost,“ prohlásil Palyza.

„Jsme na začátku přípravy. Netřeba z toho dělat nějakou tragédii, ale když se na to dneska reálně sebekriticky podíváme, tak se to trochu tragédii podobalo. O 33 bodů je moc. Jsme účastníci mistrovství Evropy, tak si nesmíme dovolit takhle prohrávat ani v přípravných zápasech. Neomlouvá ani to, že nám chybí někteří hráči,“ dodal.