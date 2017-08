Basketbalisté neuspěli v Gruzii ani napodruhé, přestože dlouho vedli

„Je pro mě ještě těžké běhat do protiútoku celý zápas a hrát fyzicky v obraně. Je to dané také tím, že jsme poslední měsíce neměl v NBA moc minut. Pořád se do toho ještě dostávám, ale každý zápas se cítím lépe a lépe. Dneska už jsem se dostal do formy, kterou bych se chtěl prezentovat,“ prohlásil Satoranský.

Českým reprezentantům pod jeho taktovkou vyšel vstup do zápasu a v první čtvrtině si vytvořili náskok 11 bodů. Dařilo se jim eliminovat výškovou převahu Gruzie a vycházela jim i střelba z dálky.

„Nastoupili jsme do zápasu s tím, že chceme běhat dopředu proti jejich pivotům a hrát tvrději v obraně. Tímto typem hry bychom se chtěli prezentovat na EuroBasketu, abychom rychle vybíhali a zacelili tam díry, které máme pod košem, kde nemáme takovou sílu. Dneska se nám to po dlouhou dobu dařilo,“ těšilo Satoranského.

Gruzínci od druhé čtvrtiny vyrovnali hru, když přece jen postupně začali mít převahu pod košem díky vysokému Giorgimu Šermadinimu a vítězovi NBA Zazovi Pačulijovi. Češi ale neustále drželi vedení.

V závěru třetí části však už tlaku domácích neodolali a Gruzie šňůrou 15:2 získala vedení na svou stranu. Češi se však nevzdali a ještě dvě a půl minuty před koncem vedli. Pak ale domácí další šňůrou 10:0 rozhodli o výhře.

„Myslím, že jsme zahráli náš nejlepší zápas. I lepší než proti Slovinsku. Je to škoda, protože jsme chtěli vyhrát. Každý vyhraný zápas v přípravě je dobrý pro pocit. Po dnešním průběhu zápasu ale odjíždíme se vztyčenou hlavou,“ hodnotil Satoranský.

Svěřence trenéra Ronena Ginzburga ještě čekají čtyři přípravné zápasy včetně dvou v domácím prostředí. V příštím týdnu přivítají v Praze na Královce Turecko a Finsko. Generálkou bude dvojutkání v Lotyšsku.