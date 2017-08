Čeští basketbalisté prohráli v přípravném duelu v Gruzii

Češi při absenci Jana Veselého, Ondřeje Balvína a Petra Bendy měli problém pod košem, kde mladí pivoti v čele s Peterkou museli čelit zkušeným soupeřům Giorgimu Šermadiniovi a vítězi NBA Zazovi Pačulijovi z Golden State. Ve velmi dobré formě hrál i menší pivot Tornike Šengelija, který byl nakonec s 22 body nejlepším střelcem utkání.

„Bylo to zase fyzicky náročné, jako vždycky proti Gruzii. My máme poměrně malý tým a naopak Gruzie může postavit pětku, ve které jsou tři hráči vyšší než náš nejvyšší pivot a můžou spolu hrát,“ hodnotil utkání Vojtěch Hruban.

„Dneska to byl zápas o obranných rotacích a o zvládání jejich podkošové převahy. Chvílemi to šlo, chvílemi to bylo horší. Dokázali toho využít, dostali jsme hodně bodů zevnitř a okolo bedny, ale to se dalo asi čekat,“ dodal.

Přesto se Češi dlouho drželi ve hře díky přesné střelbě z dálky a rychlým protiútokům. Jenže ve třetí čtvrtině se nakupily chyby, střelba se přestala dařit a Gruzínci rázem vedli o 16 bodů. To však svěřence trenéra Ronena Ginzburga nepoložilo a rychle se dotáhli na sedm bodů.

Stejný scénář přišel v poslední čtvrtině, kdy domácí zabrali a šňůrou 14:0 získali vedení o 21 bodů. Jenže Češi měli odpověď vlastní šňůrou 13:0 a dvě minuty před koncem se dokonce mohli dotáhnout na rozdíl dvou košů. Gruzínci si už ale výhru pohlídali.

„Obranné rotace si musíme vyzkoušet. Většina týmů na EuroBasketu má vysoké pivoty a my takový typ, který by je bránil, nemáme. To bude asi naše hra, tak nějak to lepit a zkusit vše oběhat. Nejde to pořád a není to ideální varianta. Mohli jsme si to zkusit, zkusíme to znovu v neděli a já doufám, že si z toho něco vezmeme. Těch chyb v tom bylo dost, tak doufám, že se nám nějaké povedou odstranit,“ řekl před nedělní odvetou Hruban.

Vedle Peterky, který využíval menší pohyblivosti domácích pivotů ke střelbě z dálky, se v útoku dařilo i Jaromíru Bohačíkovi (15 bodů) a Hrubanovi (13 bodů). Největší česká hvězda Tomáš Satoranský byl sice po celý zápas pod velkým tlakem domácí obrany a měl osm ztrát, nakonec však nasbíral 12 bodů a deset asistencí.