Volejbalisté v přípravě na kvalifikaci o ME porazili Švédsko

Kouč Miguel Falasca dal v pátečním duelu příležitost všem hráčům z kádru, který má v přípravě na boje o ME k dispozici. Vedle Fingera se podle tiskové zprávy svazu dařilo i blokařům Marku Beerovi a Liboru Leikepovi, sedmi body v útoku přispěl střídající Petr Michálek.

„Jsem velmi rád, že jsme toto utkání vyhráli. Určitě máme stále co zlepšovat, ale jsme teprve na začátku přípravy. Věřím klukům a celému týmu, jsem přesvědčen, že budeme do budoucna nadále růst. Je důležité také najít postupně dobrý herní rytmus,“ uvedl trenér Falasca.

Příští týden zamíří národní tým do Německa a Polska, kde v období od 1. do 10. září absolvuje několik dalších přípravných zápasů. V kvalifikaci se Češi utkají s Estonskem, Rumunskem a Makedonií. První turnaj se bude hrát od 15. září v Rumunsku, druhý o týden později v Jablonci. Vítěz postoupí na ME 2017 do Polska, druhý celek konečné tabulky bude hrát v říjnu baráž.